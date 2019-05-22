السيبي و"إتش 7" وبوكاري سويت ومدرسة الموج إلى دور الثمانية لبطولة الرؤية الرمضانية

الرؤية - وليد الخفيف

تأهل السيبي وإتش 7 وبوكاري سويت ومدرسة الموج الخاصة إلى دور الثمانية من بطولة الرؤية الرمضانية لكرة القدم، والمقامة على نادي الأمل التابع لوزارة الشؤون الرياضية؛ فيما ودَّع جمعية الصحفيين ولجنة الصم والأمل والإدامة البطولة من دور الـ16.

السيبي VS جمعية الصحفيين

فوز السيبي الصعب جاء على حساب جمعية الصحفيين 4-3 في مباراة محتدمة الصراع متكافئة لحد كبير في معظم اوقاتها؛ إذ أهدر الخاسر كما كبيرا من الفرص السهلة في الشوط الأول، في الوقت الذي نجح فيه السيبي من استغلال الفرص المتاحة وترجمتها لأهداف. وتألق في المباراة لاعب نادي النصر عمر المالكي الذي أحرز ثلاثة اهداف، واحرز البطاشي الهدف الرابع. أما أهداف جمعية الصحفيين فحملت توقيع مرشد المعمري وعلي البلوشي (هدفين).

ورغم وداع فريق جمعية الصحفين، غير أنه ترك بصمة جيدة في البطولة، لا سيما بعد الأداء القوي الذي قدمه في المباراة الأخيرة؛ فالحظ العاثر وقف حائلا أمام بلوغ الفريق دور الثمانية.

لجنة الصم VS إتش 7

كافح فريق لجنة الصم على قدر إمكانياته من أجل تخطي دور 16 محاولا وضع حد لانتصارات إتش 7 المتواصلة مع انطلاق الدور الأول؛ فنجح الفريق من تشكيل بعض الخطورة وصنع العديد من الفرص الحقيقية للتهديف لا سيما في الشوط الأول، بيد أن الخبرة منحت إتش 7 الفوز، فمحمد مبارك ورفاقة نجحوا في استغلال الفرص لأهداف.

وشهدتْ المباراة تألق لاعب إتش 7 خالد الحمداني الذي أحرز ثلاثة أهداف عطفا على الأداء الراقي الذي قدمه، فكان أحد نجوم الليلة وبات من ضن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب مع عمر المالكي لاعب السيبي، كما أحرز محمد مبارك هدفا حمل خبرة سنوات في المقابل جاء الهدف الوحيد لفريق إتش 7 عن طريق سعيد المعولي.

ويعد إتش 7 من ضمن الفرق المرشحة للوصول للنهائي؛ فالفريق الذي يشرف عليه حمزة الطائي نجح في المحافظة على القوام الأساسي الذي خاض به منافسات النسخة الماضية، وتبدو عناصره المنسجمة بين الخبرة والشباب مصدر قوته.

بوكاري سويت VS الأمل

وواصل بوكاري سويت حملته الناجحة في المحافظة على لقبه؛ فتخطى دور الستة عشر ضاربا موعدا مع دور الثمانية إثر الفوز على الأمل بهدفين دور رد أحرزهما معتصم الشامسي.

حاول نادي الأمل مجاراة حامل اللقب في بعض اوقات اللقاء، بيد أن الفارق النوعي منح الأخير فوزا مستحقا.

مدرسة الموج الخاصة VS الإدامة

وحول فريق مدرسة الموج الخاصة تأخره بهدفين إلى الفوز 5-3 في أقوى مباريات البطولة؛ فالمتعة والندية والإثارة كانت عنوانا عريضا للمواجهة التي منحت مدرسة الموج بطاقة التأهل لدور الثمانية وبددت طموحات الادامة في مواصلة المشوار.

أحرز أهداف مدرسة الموج الخاصة نصيب الغيلاني (هدفين)، معاذ المعشري (هدف) ويعقوب الغافري (هدفين). أما أهداف الإدامة فسجلها فيصل السعدي (هدفين)، وأنس السعدي (هدف).