بمباركة سامية .."الأوقاف" تنظم ندوة تطور العلوم الفقهية 1 ديسمبر

مسقط - الرؤية

تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها الخامسة عشرة تحت عنوان (فقه الماء في الشريعة الإسلامية أحكامه الشرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة) خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من ديسمبر لهذا العام، وتستضيف الوزارة 61 باحثاً من مختلف دول العالم بالإضافة إلى ضيوف الندوة من العلماء والباحثين والمهتمين من طلاب العلم من مختلف الحقول العلمية في السلطنة .

تأتي هذه الندوة الفقهية والعلمية بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-راعي العلم والعلماء، مسترشدين بتوجيهات جلالته أبقاه الله نحو بناء الوطن بالعلم والاجتهاد وبما يخدم الإنسانية ويجمع الكلمة ويوحد الصف نحو السلام والخير للعالم أجمع.