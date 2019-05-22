جماعة الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس تختتم أنشطتها

الرؤية ـ طالب المقبالي

اختتمت جماعة الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس أنشطتها خلال العام الدراسي الحالي ٢٠١٨-٢٠١٩م بإفطار جماعي لطلبة الدراسات العليا بالجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، ولتعزيز العلاقات الاجتماعية بين الطلبة.

وحضر حفل الختام ٨٠ طالبا وطالبة بالدراسات العليا. واستهل بموعظة دينية قدمها قيس الخزيري، لتستكمل بعد الإفطار بخاطرة من خالصة الرحبي، بعدها تم عرض مقطع فيديو وثق عمل الجماعة خلال العام الدراسي، ومن ثم انتقل إلى الجانب الترفيهي والثقافي وذلك باقامة مسابقات ثقافية وترفيهية.

وفي الختام تم تكريم الأعضاء الفاعلين بالجماعة خلال هذا العام تقديراً لجهودهم.