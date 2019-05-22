5753 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات دبلوم التعليم العام بجنوب الباطنة







الرستاق ـ طالب المقبالي



عقدت اللجنة المحلية لإدارة امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018/2019م بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة لقاء مع رؤساء مراكز الامتحانات، وذلك بحضور صالح بن خليفة الشعيلي المدير العام المساعد للبرامج التعليمية والتقويم التربوي والمدارس الخاصة وعدد من المسؤولين والمعنيين.

تم خلال اللقاء عرض ورقة حول ضوابط الامتحانات والملاحظات المرصودة أعقبتها مناقشة العديد من المحاور ذات الصلة والاطلاع على المستجدات وتبادل وجهات النظر والمقترحات الهادفة إلى تجويد العمل، إضافة لاستلام عهدة المراكز الامتحانية.

هذا وقد أنهت تعليمية المحافظة كافة الاستعدادات لامتحانات دبلوم التعليم العام وتمت تهيئة المراكز الامتحانية وتوفير كافة السبل التي توفر للطلبة الجو المريح والمناسب لأداء الاختبارات بأفضلية تامة، كما تمّ انتداب وتوزيع رؤساء المراكز والمراقبين والمشرفين عليها.

وقد وصل عدد الطلبة (5753) طالبا وطالبة في 36 مركزا امتحانيا بست ولايات بالمحافظة، منهم (2739) طالبا، و(2600) طالبة و(414) من الدارسين بتعليم الكبار، موزعين ما بين 14 مركزا للذكور و14 مركزا للإناث و8 مراكز مختلطة للجنسين، وقد تم توزيعها كالآتي: 13 مركزا في ولاية الرستاق وُزعت 4 للذكور و4 للإناث و5 مراكز مختلطة للجنسين، و8 مراكز في ولاية بركاء للذكور 4 مراكز وللإناث 4 مراكز، و6 مراكز امتحانات بولاية المصنعة منها 3 للذكور و3 للإناث، أما ولاية نخل فتحتضن 4 مراكز منها واحد للذكور وآخر للإناث واثنين مختلطة، و3 بولاية العوابي موزعة للذكور والإناث وواحد للجنسين، ومركزان للذكور والإناث بولاية وادي المعاول.

جدير بالذكر أنّ طلبة دبلوم التعليم العام قد بدأوا أداء امتحانات مواد المهارات الفردية، على أن ينتهوا من أداء الاختبارات بمادة اللغة العربية يوم السادس عشر من شهر يونيو القادم.