السلطنة والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تعاون وشراكة

لندن- العمانية

وقعت سلطنة عمان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون وشراكة بينهما لتطوير الروابط الثنائية المتعددة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتنموية والتكنولوجية.

وقع الاتفاقية بمقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وعن الجانب البريطاني معالي جريمي هانت وزير الخارجية البريطاني. وتعد الاتفاقية توثيقاً رسمياً للصداقة الراسخة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة، وتأتي بمثابة تطوير وتعزيز للروابط العميقة التي تجمعهما، والرؤى المشتركة لمستقبل أفضل لهذه العلاقات والمصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتشمل الاتفاقية التعاون في مختلف القطاعات استناداً إلى المصالح المشتركة الموثوقة وعلى رأسها العلاقات الثنائية واستمرار المشاورات المتبادلة بين الحكومتين على أعلى المستويات بما يسهم في دعم السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي الحيوي المستدام عبر تطوير شراكات قوية تحقق المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين لإيجاد بيئة اقتصادية منفتحة وتنافسية.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للاتفاقية الأمنية وإعلان المبادئ اللذين تم توقيعهما.حضر مراسم توقيع الاتفاقية معالي ألان دنكان وزير الدولة والدكتور أندروا ماريسون وزير الدولة المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، كما حضرها سعادة السفير الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن زاهر الهنائي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة المتحدة، وسعادة السفير هيميش كاول السفير البريطاني المعتمد لدى السلطنة، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين الصديقين.