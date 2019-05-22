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"سوق المال" تناقش إستراتيجية تمكين الموارد البشرية

الأربعاء 22 مايو 2019 05:05 م بتوقيت مسقط

"سوق المال" تناقش إستراتيجية تمكين الموارد البشرية

 

مسقط - الرؤية

عقدت الهيئة العامة لسوق المال ورشة استراتيجيات تمكين الموارد البشرية، حضرها عدد من المسؤولين بالهيئة إلى جانب ممثلي شركات التأمين، وتبحث هذه الورشة تحديد الاحتياجات التدريبية وتساعد في بناء استراتيجية شاملة لخطط تمكين الكوادر الوطنية، ويأتي ذلك في سياق ترجمة رؤية الهيئة العامة لسوق المال القائمة على تمكين الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين من خلال تأهيلهم وتعزيز قدراتهم الفنية والإدارية، حيث تسعى الهيئة إلى تمكين الكوادر الوطنية باتباع سياسة تعمين نوعية تركز على تعزيز حضور العمانيين في المستويات الوظيفية الإدارية والفنية الوسطى والعليا دون التركيز على الوظائف التشغيلية فقط.

وفي هذا الصدد قال أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس لقطاع التأمين، بالهيئة العامة لسوق المال، إن الورشة تهدف إلى إشراك الشركات التي تعمل في قطاع التأمين في إيجاد استراتيجية لعمل وبحث الاحتياجات التدريبية المستقبلية للنهوض بالقطاع بكادر عماني مؤهل، ولإعطاء دفعة جديدة لتطوير وتنمية إمكانيات الكوادر البشرية العاملة في شركات التأمين، وجاءت فكرة تنظيم هذه الورشة للتعرف على مرئيات ومقترحات شركات التأمين، وتبادل وجهات النظر حول الوضع الأمثل لمُستقبل تدريب العاملين في هذا القطاع الحيوي، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجهها شركات التأمين والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشركات في الارتقاء في البناء المعرفي وتحسين مهارات العاملين في هذا القطاع.

 جدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة لسوق المال اختتمت مؤخرا البرامج التدريبية للعاملين في قطاع التأمين ضمن الخطة المعتمدة لعام 2018، والتي تم خلالها تدريب ما يزيد عن 230 موظفا من العاملين في شركات وسماسرة ووكلاء التأمين.  

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