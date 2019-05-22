موسم صلالة السياحي يستعد لكرنفال المناطيد





النبهاني: أكثر من مليون ريال قيمة الاستثمار بالكرنفال وسيوفر 526 وظيفة



الجشمية: تحليق 15 منطادا هوائيا ونهدف لاستقطاب أكثر من مليون زائر



الرؤية – أحمد الجهوري

عقدت اللجنة المنظمة لحدث "كرنفال المناطيد" الفعالية الأولى من نوعها على مستوى السلطنة والخليج العربي أمس مؤتمرًا صحفياً، بمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، وذلك للإعلان عن تفاصيل الكرنفال وأهم الفعاليات والأنشطة المصاحبة، بحضور عدد من ممثلي الجهات الداعمة والراعية والمشاركة.

وأوضح المؤتمر أنَّ موسم صلالة السياحي يستعد هذا العام لحدث فريد، وهو إدخال المناطيد والتي تمنح السائح فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة من السماء في الموسم السياحي، وستقام الفعالية في صحلنوت بولاية صلالة، على مساحة تبلغ 110 آلاف متر مربع، خلال الفترة من 20 يوليو إلى 25 أغسطس المقبلين، بتنظيم من شركات عُمانية، وبدعم من عدد من الجهات الحكومية بالسلطنة.

ويستهدف الكرنفال المواطنين والمقيمين في السلطنة ودول الخليج والدول المجاورة لها بجميع فئاتهم العمرية، وجميع السائحين في محافظة ظفار في موسم الخريف، ليشكل نوعاً من الترفيه الذي تحتاجه العائلة في موسم الإجازات الصيفية، وفي وجهة سياحية هي الأكثر نشاطاً في صيف السلطنة.

وقال خالد النبهاني رئيس مجلس إدارة مجموعة "سبعين" للأعمال والتطوير: تم إقامة هذا الكرنفال بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالسلطنة، كمكتب وزير الدولة محافظ ظفار، وبلدية ظفار، ووزارة السياحة، والهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة التجارة، كما يتم تنظيمه من قبل عدد من الشركات المحلية بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية. مؤكدًا أن هذا الكرنفال بداية لتغيير المناشط السياحية بالسلطنة وتطويرها وتحسين الفعاليات المصاحبة لها.

وعن مدى أمان المناطيد بالسلطنة، قال: قمنا بالتعاون من شركة من كاليفورنيا وشركة من أسبانبا، لديهم خبرة منذ التسعينات في طيران المناطيد، حيث يقومون بتسيير ما لا يقل عن 200 منطاد يومياً، وسيكونون متواجدون في هذا الكرنفال، وسيقومون بتشغيل المناطيد، بجانب تدريب عدد من الشباب العمانيين للحصول على رخصة قيادة هذه المناطيد.

وأوضح النبهاني أن الجهات المنظمة قامت بإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الكرنفال بدون رسوم، حيث ستكون الرسوم للشركات الكبيرة والشركات من خارج السلطنة. وقال: تواصلنا مع الجهات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسط بالسلطنة لاقتراح بعض المشاريع التي من الممكن أن تقدم خدماتها من خلال هذا الكرنفال.

وأكد أن قيمة الاستثمار في الكرنفال تتجاوز مليون ريال عماني، وذلك لتقديم فعاليات ذات جودة عالية ترضي الزوار والسياح. موضحا أن رسوم صعود المناطيد تحت الدراسة.

وقال: سوف يوفر الكرنفال ما لا يقل عن 526 وظيفة بشكل مباشر، وفي الجانب الآخر سوف تكون هنالك وظائف مستمرة بعد الكرنفال من ضمنها للطيارين، حيث سيتم تدريب 4 طيارين لكل منطاد، هذا التدريب سوف يعطيهم شهادة من شركة "بي بي تي" الإسبانية، يؤهلهم للطيران في جميع مناطق السلطنة.

وأشار النبهاني الى أنهم يعملون حالياً على إثراء هذه التجربة لكرنفال المناطيد في شمال السلطنة، خلال فصل الشتاء.

وعن النتائج المباشرة المتوقعة من الكرنفال، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "سبعين" للأعمال والتطوير: نسعى لمضاعفة عدد زوار السلطنة في موسم الخريف والتسويق له بفعاليات متجددة، وتنشيط وتفعيل سياحة المهرجانات والتي سترفد القطاع السياحي بشكل فعال في موسم الخريف، وتشغيل ما يقارب 300 شركة صغيرة ومتوسطة من خلال المهرجان.

وقالت إبتسام الجشمية ممثلة شركة "همتي" والقائمة بإدارة فعاليات الكرنفال: يصاحب الكرنفال عدد من الفعاليات، منها: منطقة تحليق المناطيد، وعروض الليزر على المناطيد، وعروض الهولوجرام، ومضمار التحدي، ومنطقة الألعاب الترفيهية، وردهة المقاهي والمطاعم، وكرنفال مول، والسينما المفتوحة.

وأضافت الجشمية: تعد المناطيد العملاقة واحدة من أهم المناشط السياحية الناجحة حول العالم؛ وهي التجربة الأولى من نوعها في السلطنة، حيث سيشهد موسم صلالة السياحي هذا العام تحليق ما لا يقل عن 15 منطادا هوائيا بمساحة 2600 متر مكعب لكل منطاد، تصعد في سماء مدينة صلالة،‏ ثم تنساب مع شلالات عين صحلنوت والمسطحات الخضراء الواسعة في ظفار. كذلك فإن عروض الليزر على المناطيد" تجربة أولى من نوعها أيضاً.

وأشارت الجشمية إلى أنه سيصاحب الكرنفال "مضمار التحدي"، وهو عبارة عن حلبة مهيأة لسباقات الدراجات ذات العجلات الأربع

والسيارات المخصصة لهذا النوع من المسارات.

وأشارت إلى وجود دعم كبير للمنتج العماني في الكرنفال من خلال خيارات التسوق المتاحة، التي تشمل أحدث المنتجات المبتكرة والمنتجات الشعبية، وستشارك المؤسسات الصغيرة والأسر المنتجة.

وأوضحت الجشمية أن السينما العمانية الرائدة (لونار سينما) ستقدم عروضاً في الهواء الطلق.

الجدير بالذكر أنَّ كرنفال المناطيد العملاقة يعد الأول من نوعه في السلطنة وفي منطقة الشرق الأوسط، وتصعد في أجواء السلطنة في مدينة صلالة خلال فترة الموسم السياحي بصلالة،‏ ثم تنساب مع شلالات عين صحلنوت والمسطحات الخضراء الواسعة في ظفار.‏

وسيعزز الكرنفال السياحة المحلية والعالمية داخل السلطنة، ويستغل فيه موسم صلالة أمثل استغلال في استقطاب أكبر شريحة ممكنة من زوار السلطنة، ويهدف إلى استقطاب أكثر من مليون زائر في فترة الموسم من خلال هذا الكرنفال.

كما يهدف الكرنفال إلى تمكين الشباب العماني في النشاط السياحي، وإثراء التنوع في الاستثمار السياحي ورفع جاذبيته وجودته، وتسويق السياحة في السلطنة بشكل عام وصلالة على وجه الخصوص من خلال إطلاق كرنفال المناطيد والذي يُعتبر من أكثر الأنشطة جذبا حول العالم، وتحقيق أحد أهداف رؤية 2040 وهي تنفيذ مناشط سياحية عالمية ذات كفاءة عالية، والتنوع في الأنشطة والفعاليات الترفيهية لزوار المحافظة بشكل عام والمقيمين.