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أكثر من 150 ألف ريال جمعت عبر بوابة التبرعات للجمعيات الخيرية

الأربعاء 22 مايو 2019 05:03 م بتوقيت مسقط

أكثر من 150 ألف ريال جمعت عبر بوابة التبرعات للجمعيات الخيرية

مسقط - الرؤية

تواصل هيئة تقنية المعلومات حملتها التوعوية لبوابة جمع التبرعات للجمعيات الخيرية (www.donate.om) بهدف جمع التبرعات إلكترونياً طوال شهر رمضان الفضيل، وتم من خلالها تحقيق العديد من الأهداف التي تخدم الفئات المحتاجة في الجمعيات الخيرية التي يتم إيصال التبرعات لها عبر الموقع والتي بلغ عددها 27 جمعية وجهة خيرية.

وقد جاء إنشاء البوابة في إطار توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لخدمة الجمعيات الخيرية العمانية في جمع التبرعات عن  طريق الدخول لموقع موحد للجمعيات الخيرية دون الحاجة إلى زيارة كل موقع على حدة، كما تسهل البوابة عملية التبرع في مختلف مناطق السلطنة على مدار الساعة وإتمام عملية التبرع خلال ثوانٍ عبر شبكة الإنترنت والتأكد من وصول المبلغ المتبرع به إلى الجمعية المعنية مع تغطية أوسع منطقة جغرافية ممكنة في سلطنة عُمان للمساهمة في إيصال التبرعات للجمعيات الخيرية المحلية بواسطة التقنيات الحديثة كبوابة الدفع الإلكتروني.

وأتاحت البوابة المجال للمتبرع لاختيار نوع التبرع ما إذا كان تبرعا عاما أو كسوة العيد، والتبرع للمساجد، ورعاية الأيتام، والإغاثة الدولية ومساعدة سوريا، والرعاية الاجتماعية وغيرها من الفئات.

ومنذ بداية الحملة التوعوية في بداية رمضان الكريم تم جمع نحو 150300 ريال عماني حتى اليوم، ووصل عدد المتبرعين إلى نحو 10 آلاف متبرع.

ووصل إجمالي التبرعات التي تمت في البوابة حتى أمس منذ إنشاء البوابة إلى أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال عماني ( 3,749,727.19)، كما وصل عدد المتبرعين إلى نحو 150 ألف متبرع منذ إنشاء البوابة.

 

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