"غرفة شمال الباطنة" تكرم الداعمين لمهرجان صحار الاقتصادي

صحار – الرؤية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة حفل إفطار لتكريم الشركات والجهات الداعمة لمهرجان صحار الاقتصادي الأول الذي أقيم خلال شهر نوفمبر الماضي. ورعى حفل التكريم سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار، بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعبدالله بن علي الشافعي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة وعدد غفير من أصحاب وصاحبات الأعمال والمسؤولين والمشايخ وذلك بفندق راديسون بلو في صحار.

وقال عبدالله بن علي الشافعي رئيس فرع الغرفة: حرص مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة في دورته الحالية على إقامة مهرجان صحار الاقتصادي ليكون انطلاقة حقيقية للمحافظة من خلال تسجيله على خارطة المهرجانات في السلطنة. وتزخر محافظة شمال الباطنة بالعديد من المقومات الاقتصادية والسياحية التي تؤهلها لتنظيم المهرجان، مُشيرًا إلى أن رؤية الغرفة تتمحور حول تنمية القطاع الخاص وجعله شريكًا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة؛ لذلك جاء تنظيم مهرجان صحار الاقتصادي في نسخته الأولى ليُحقق الأهداف المنشودة في عملية التنمية وتنشيط القطاع الخاص وتحقيقًا لتطلعات أصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظة.

وأضاف الشافعي: بعد النجاح الذي أحرزه المهرجان في نسخته الأولى، يسرنا أن نُعلن عن تنظيم مهرجان صحار الاقتصادي في نسخته الثانية في ديسمبر من العام الحالي، ليكون عاملا مساهمًا في تحفيز القطاع الاقتصادي للمحافظة والسلطنة ككل.

وأكد الشافعي ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز سبل الشراكة بينهما، بما ينعكس إيجابا على تحسين مناخ الأعمال في السلطنة، داعيًا الجهات الحكومية إلى بذل مزيد في تسهيل وتبسيط الإجراءات للقطاع الخاص ولأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد القطاع عماد الاقتصاد الوطني وركيزته الأساسية في التنمية.

ويشار إلى أن فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة يُقيم إفطارا رمضانيا سنويا لتعزيز التعاون مع أصحاب وصاحبات الأعمال، وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة، إيمانًا منها بأهمية تحقيق مبدأ التكامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.