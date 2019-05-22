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حفل إفطار لموظفي وعملاء "الغالبي العالمية"

الأربعاء 22 مايو 2019 05:00 م بتوقيت مسقط

حفل إفطار لموظفي وعملاء "الغالبي العالمية"

مسقط – الرؤية

أقامت شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات إفطارها السنوي بمناسبة شهر رمضان المبارك في فندق جراند ملينيوم مسقط، بحضور الشيخ علي بن سليّم الجنيبي رئيس مجلس إدارة شركة الغالبي العالمية وممثلي الإدارة التنفيذية للشركة، وعدد من المسؤولين في شركات النفط المحلية ورجال الأعمال وجمع كبير من موظفي الشركة.

وتأتي هذه اللقاءات لشركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات في إطار التواصل البناء الذي تسعى إليه الشركة من خلال تعزيز التواصل بين مختلف مستويات موظفيها، مما يتيح فرصة التقاء الإدارة التنفيذية بموظفيها في الشهر الفضيل في أجواء رمضانية مميزة.

وأوضح الشيخ علي بن سليّم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة تولي اهتماماً خاصاً بالموظفين، من خلال إيجاد البيئة المناسبة للموظفين وتهيئة الجو المناسب للعمل، إيمانا بأهمية العنصر البشري بما ينعكس إيجابا على العملية الإنتاجية، ونمو الشركة ونجاحها، لافتا إلى أن التواصل في الشهر الفضيل والجمع المبارك له أثر إيجابي على بيئة العمل وتحفيز الموظفين للعمل بروح الفريق الواحد.

 

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