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10 فائزين بجوائز "ميثاق" في سحب "هبتي"

الأربعاء 22 مايو 2019 04:59 م بتوقيت مسقط

10 فائزين بجوائز "ميثاق" في سحب "هبتي"

مسقط – الرؤية

أجرى ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط السحب الشهري على 10 جوائز لحساب التوفير " هبتي "، وابتسم الحظ لـ10 من زبائن ميثاق، فاز كل منهم بجائزة مالية قيمتها 1000 ريال عماني.

وعبر عبدالواحد بن محمد المرشدي، نائب مدير عام الاعمال المصرفية الاسلامية للافراد ببنك مسقط ،  عن اعتزازه بثقة الزبائن بالتسهيلات و الخدمات المصرفية التي يقدمها ميثاق والمتوافقة مع مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية، مقدماً التهنئة إلى كافة الفائزين في السحب الشهري لحساب "هبتي"، مؤكدا: سنواصل في ميثاق للصيرفة الاسلامية تنظيم العديد من السحوبات خلال الفترة المقبلة بهدف تشجيع افراد المجتمع على التوفير و الادخار، والفرصة متاحة للجميع للفوز بالجوائز المالية القيمة وكلما زاد التوفير في حساب "هبتي" كانت الفرصة أكبر للفوز بالجوائز المالية.

وأوضح المرشدي أن حساب التوفير "هبتي" من ميثاق للصيرفة الإسلامية الذي تم تدشينه مؤخرا يحظى بإقبال كبير من الزبائن، حيث يقوم الحساب على عقد المضاربة الإسلامي الذي يمثل نوعا من الشراكة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، ويعد الزبون هو رب المال بينما يكون ميثاق هو المضارب أو مدير المال ثم يقسم الربح الناتج من الاستثمار على أساس نسبة التوزيع المتفق عليها.

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