100 ألف ريال قيمة المدفوعات عبر منصة "ثواني"

مسقط - الرؤية

أعلنتْ شركة ثواني للتقنيات أنَّ قيمة المدفوعات عبر منصتها تجاوزت 100000 ريال عماني؛ وذلك بعد إتمامها عام من إطلاق خدماتها للسوق العماني.

وقال المهندس ماجد العامري: نأمل أن نقدم المزيد للمستخدمين والتجار، وأن يحقق التطبيق رواجا شعبيا كبيرا في السلطنة، كما أننا نسعى لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات تواجه مشاريع وجهات محلية بتوجه حديث وعالمي، ونعزز تواجدنا في خارطة التكنومالية العربية والعالمية.

وفي الآونة الأخيرة، خرجت الشركة من إطار المدفوعات وحسب، وتوجهت للابتكار في المدفوعات بالتعاون مع شركات محلية كبيرة وذلك بابتكار حلول لتحديات تواجهها هذه الشركات، ودراسة وتجربة تطبيقات معتمدة على تقنيات حديثة لتحقيق النتائج المرجوة منها لتلبي احتياجات المستفيدين منها.

ويعمل الفريق على تطوير منصة متخصصة بتوفير نظام حجز التذاكر، وتقديم نقاط الولاء والمكافآت، والعروض ومن المتوقع الانتهاء من تطويرها في نهاية العام الجاري.

يُشار إلى أن شركة ثواني للتقنيات تأسست في مارس 2016، كشركة عمانية متخصصة في توفير حلول الدفع الإلكتروني المبتكرة من خلال استخدام الهواتف الذكية وغيرها من القنوات الإلكترونية. وتطبيق ثواني مجاني ويسهل على المستخدمين والتجار إجراء عمليات الدفع وقبول المعاملات المالية عن طريق استخدام الهاتف الذكي. كل ما يحتاج التجار إلى فعله هو طباعة ملصق عليه رمز الاستجابة السريعة يحتوي على بياناتهم بحيث يستطيع المستخدم مسح هذا الرمز من خلال تطبيق ثواني وإكمال عملية الدفع في بضع خطوات سهلة وبسيطة. نتعامل مع أمن المعلومات بشكل جدي للغاية حيث قمنا بتطوير نظامنا لتلبية متطلبات السوق المحلية والتوافق مع الضوابط التنظيمية والأمنية المحلية والعالمية مثل معيار أمن البطاقات PCI DSS.