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193.6 مليون ريال تداولات سوق مسقط في أبريل

الأربعاء 22 مايو 2019 04:52 م بتوقيت مسقط

193.6 مليون ريال تداولات سوق مسقط في أبريل

مسقط - الرؤية

بَلَغ إجمالي تداولات سوق مسقط للأوراق المالية، بنهاية أبريل 2019، ما قيمته 193 مليونا و655 ألف ريال عماني، بانخفاض بلغت نسبته 36.6% عن نهاية أبريل عام 2018، والذي بلغ اجمالي قيمة التداول بنهايته 303 ملايين و955 ألف ريال عماني، فيما تراجع المؤشر العام بـ16.6% وفق ما أشارت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويعد إجمالي قيمة التداول منخفضا خلال شهر أبريل عن الشهر السابق؛ حيث سجل في أبريل 42 مليونا و494 ألف ريال عماني، مقارنة بـ45 مليونا و679 ألف ريال عماني في مارس، فيما سجل شهر فبراير 51 مليونا و859 ألف ريال عماني. وسجل المؤشر العام للسوق 3945.6 نقطة بنهاية أبريل 2019 مقارنة مع 4729.1 نقطة بنهاية أبريل 2018. وقاد قطاع الصناعة الانخفاضات مسجلا تراجعا بـ27% ليصل إلى 4646 نقطة بنهاية أبريل 2019، مقارنة مع 6368 نقطة بنهاية أبريل 2018م، كما سجل القطاع المالي انخفاضا بالمؤشر نسبته 12.8% ليبلغ 6338 نقطة بنهاية أبريل 2019، مقارنة مع 7267 نقطة بنهاية أبريل 2018.

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