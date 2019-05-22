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بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لدبلوم التعليم العام

الأربعاء 22 مايو 2019 04:35 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

تبدأ اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول لدبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2018/2019م، في (377) مركزا موزعة على المحافظات التعليمية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (47570)طالبا وطالبة، ويبلغ عدد مراكز التصحيح (4) مراكز تعمل بفترتين صباحية ومسائية موزعة على المديريات التعليمية بمحافظات (مسقط، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والداخلية)، ويبلغ عدد المصححين حوالي (6400) مصحح، ويبلغ عدد المراقبين (6350) مراقباً، هذا بخلاف مراقبي الأدوار وأعضاء إدارة مراكز الامتحانات، ويبدأ التصحيح -حسب الخطة الزمنية الأولية المعتمدة للتصحيح- يوم الأحد الموافق 26/5/2019 وينتهي يوم الأحد الموافق 23/6/2019.

وتقوم المُديريات التعليمية بالمحافظات وبالتعاون مع المختصين من مديريات ديوان عام الوزارة بجهود حثيثة نحو تهيئة الطلبة للتقدم للامتحانات من خلال عقد اللقاءات، والبرامج التوعوية الموجهة للطلبة والقائمين على أعمال الامتحانات بشكل عام، كما تقوم الوزارة بإصدار المطويات والملصقات الإرشادية وتوزيعها على الطلبة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج إذاعية وتلفزيونية توعوية وإرشادية للطلبة من قبل دائرة الإعلام التربوي بالوزارة بمشاركة المختصين من الوزارة والمديريات التعليمية.

ووضعت الوزارة عددًا من الضوابط لتسهيل سير العملية الامتحانية منها إحضار أصل ما يثبت هوية الممتحن عند أداء الامتحان، وعدم اصطحاب الهواتف النقالة إلى مراكز الامتحانات، علماً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لأية مخالفات أثناء تأدية الامتحانات وفق القرار الوزاري رقم (588/ 2015م) الذي يتضمن كل الضوابط والتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها في إدارة وتنفيذ الامتحانات، كما يتضمن أنواع المخالفات والعقوبات المترتبة عليها سواء للمتحنين أو القائمين على أعمال الامتحانات في حالة عدم الالتزام بالضوابط المعمول بها، وتتراوح العقوبات من تحرير إنذار كتابي في حدها الأدنى وحتى حرمان المخالف من نتائج امتحاناته في جميع المواد الدراسية، كما تستدعي بعض المخالفات حجب النتائج أو الإحالة للادعاء العام.

وتقوم الوزارة من خلال اللجان المشكلة لإدارة الامتحانات بتقصي ومراقبة كل حالات المخالفات وكذلك مراقبة مدى التزام المتقدمين للامتحانات والعاملين بمراكز الامتحانات بالتعليمات والضوابط المنظمة وبالأخص عدم إحضار الهواتف النقالة فضلاً عن استخدامها للغش وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض الغش، ويتم إحالة المُخالفين للجنة المختصة بالنظر في هذه الحالات. الجدير بالذكر أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني- الدور الأول - لدبلوم التعليم العام تنتهي يوم الأحد 16/6/2019.

 

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