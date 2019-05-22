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الرواس أمينا عاما للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

الأربعاء 22 مايو 2019 04:31 م بتوقيت مسقط

الرواس أمينا عاما للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

 

مسقط - الرؤية

انتخب الأستاذ الدكتور عمر بن عوض الرواس مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السلطان قابوس أميناً عاماً للمجلس العربي للاختصاصات الصحية من قبل مجلس وزراء الصحة العرب، وذلك بدلاً من الليبي الأستاذ الدكتور محمد الهادي السويحلي وهو أول عماني يشغل هذا المنصب.

وحسب النظام المتبع بالمجلس فإنه يتم تعيين الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية من قبل الهيئة العليا للمجلس بطريقة الانتخابات ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويفوض بالإدارة التنفيذية المباشرة للمجلس ضمن توصيات وقرارات الهيئة العليا والمكتب التنفيذي وهو مسؤول أمامهما عن وضع هذه التوصيات والقرارات موضع التطبيق وعن متابعة العمل في المجلس للوصول إلى الأهداف المحددة له وفقاً للخطط والبرامج المقررة.

يذكر أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية أسس في عام 1978 بموجب قرار مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية ويهدف إلى تحسين الخدمات الصحية في الوطن العربي عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي في مختلف الاختصاصات ولا يهدف لتحقيق الربح.

 

 

 

 

 

 

 

 

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