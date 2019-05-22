أمسية رمضانية حول تجربة مجلس الشورى

مسقط - الرؤية

نظمت لجنة حارة الشمال بولاية مطرح أمسيتها الرمضانية الثانية والتي شارك فيها سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح محاضرة حول تجربة مجلس الشورى.

تناولت المحاضرة التي عقدت في مجلس حارة الشمال، تطور العمل البرلماني في السلطنة بدءًا من تأسيس المجلس الاستشاري مع بداية النهضة المباركة وصولاً إلى مجلس الشورى وانتخاب أول رئيس له في دورته السابعة.

وقدم سعادة توفيق اللواتي نبذة عن دور المجلس في التنمية المستدامة في السلطنة، والجهود التي يبذلها أعضاء المجلس المنتخبين في التشريعات والرقابة على الأداء العام.

وشهدت الأمسية مناقشة تفاعلية من قبل الحضور اللافت من المشايخ والرشداء والمهتمين وأبناء ولاية مطرح، إلى جانب مشاركة المرأة العمانية.

وقال المهندس أسعد بن عبدالله الخنجري عضو لجنة حارة الشمال إنَّ هذه الأمسيات والتي تجمع الأسر العمانية في مثل هذا التوقيت تقام للسنة الثالثة على التوالي في مجلس حارة الشمال بولاية مطرح بهدف تعزيز الوعي ونشر المعرفة في المواضيع المرتبطة باهتمام أفراد المجتمع.

وأضاف: برنامج الفعاليات في مجلس حارة الشمال بولاية مطرح حافل كالعادة هذا العام، حيث أقيم إفطار جماعي لأهالي الحارة وإحياء احتفال القرنقشوه للأطفال وتنظيم أمسية رياضية، وكذلك ستقوم اللجنة بإحياء أمسية تقنية وأخرى دينية.