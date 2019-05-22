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"أوريدو" تحتفل بـ"القرنشقوه" في "مسقط مول"

الأربعاء 22 مايو 2019 04:18 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

انضمت Ooredoo إلى العائلات من مختلف أنحاء مسقط للاحتفال بليلة القرنقشوه التي تتزامن مع ليلة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك في مسقط مول ضمن أجواء مفعمة بالسرور. وشهدت الاحتفالية التقليدية حضور أكثر من 2000 طفل استمتعوا جميعاً بالعديد من الأنشطة المفعمة بالمرح والهدايا.

وتهدف Ooredoo إلى احتضان العادات المحلية وريادة التحول الرقمي لكي تمكن الأفراد من الاستمتاع بها معاً ومشاركة أجمل اللحظات والأوقات مع المجتمع المحلي.

وتعد مناسبة القرنقشوه إحدى الفعاليات التي يتم الاحتفال بها في المنطقة لمكافأة الأطفال الذين ينجحون في الصيام خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وتشجيعهم على مواصلة الصيام خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل. وتضمنت الأمسية العديد من الفعاليات الممتعة وتشكيلة من الجوائز للأطفال من مختلف الأعمار. وتحرص Ooredoo على إحياء هذه المناسبة سنوياً من خلال تنظيم احتفالات خاصة بهدف نقل هذه العادة للأجيال القادمة.

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