بنك مسقط يحتفل بليلة "القرنقشوه" مع أطفال وأهالي قرية حفري الساحل في بركاء

مسقط – الرؤية

احتفل بنك مسقط بليلة "القرنقشوه" في احتفالية رمضانية خاصة بقرية حفري الساحل بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة بمشاركة مميزة من أطفال القرية والأهالي. وجاءت الاحتفالية بعد النجاح الكبير الذي حققته احتفالية القرنقشوه في الأعوام الماضية بولايات الرستاق وسمائل وبدبد. وجهز بنك مسقط للاحتفالية بتزيين قرية حفري الساحل بولاية بركاء بالأنوار والمؤثرات الضوئية والصوتية لاستقبال الأطفال مع تقديم أطفال القرية للأغاني والأناشيد حول القرنقشوه، كما تم توزيع الحلويات والهدايا على الأطفال في أجواء رائعة بمشاركة الجميع. وانتقل الأطفال في القرية من منزل إلى منزل وسط مشاركة مميزة من قبل أولياء الأمور.

وحرص موظفو بنك مسقط على الاحتفال مع الأطفال في قريتهم بولاية بركاء ومشاركة الأهالي الاحتفال بهذه المناسبة التي تؤكد تلاحم المجتمع والحرص على نشر الفرح والسرور في نفوس الاطفال، كما تشكل فرصة للمشاركة المجتمعية بين اهالي القرية الواحدة في التعبير عن الحب وتلاحم افراد المجتمع وسط أجواء رمضانية رائعة.

ويأتي تنظيم الفعالية ضمن الأنشطة الرئيسية التي تقام في شهر رمضان الذي يشهد سنويا تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث نظم بنك مسقط مؤخرا سوق "الوثبة" الرمضاني في المقر الرئيسي للبنك بمشاركة مميزة من قبل رواد ورائدات الأعمال وحضور رائع من قبل الجمهور. ويمثل السوق إحدى مبادرات البنك لدعم هذه الفئة وتشجيعهم على تحقيق نجاحات في اعمالهم التجارية. كما ينظم البنك بالتعاون مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة معرضا لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة من 23 إلى 26 مايو.

ومنذ بداية الشهر الفضيل نظم بنك مسقط عددا من حفلات الافطار واللقاءات لتعزيز التواصل مع الزبائن وأفراد المجتمع والمسؤولين في القطاعين العام والخاص ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم"، إلى جانب لقاءات مع الزبائن تخللتها السحوبات الخاصة ببرنامج "المزيونة" للادخار.