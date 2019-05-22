الأربعاء, 22 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

ترجمة لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم"

بنك مسقط يحتفل بليلة "القرنقشوه" مع أطفال وأهالي قرية حفري الساحل في بركاء

الأربعاء 22 مايو 2019 04:13 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط يحتفل بليلة "القرنقشوه" مع أطفال وأهالي قرية حفري الساحل في بركاء

 

مسقط – الرؤية

 

احتفل بنك مسقط بليلة "القرنقشوه" في احتفالية رمضانية خاصة بقرية حفري الساحل بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة بمشاركة مميزة من أطفال القرية والأهالي. وجاءت الاحتفالية بعد النجاح الكبير الذي حققته احتفالية القرنقشوه في الأعوام الماضية بولايات الرستاق وسمائل وبدبد. وجهز بنك مسقط للاحتفالية بتزيين قرية حفري الساحل بولاية بركاء بالأنوار والمؤثرات الضوئية والصوتية لاستقبال الأطفال مع تقديم أطفال القرية للأغاني والأناشيد حول القرنقشوه، كما تم توزيع الحلويات والهدايا على الأطفال في أجواء رائعة بمشاركة الجميع. وانتقل الأطفال في القرية من منزل إلى منزل وسط مشاركة مميزة من قبل أولياء الأمور.

وحرص موظفو بنك مسقط على الاحتفال مع الأطفال في قريتهم بولاية بركاء ومشاركة الأهالي الاحتفال بهذه المناسبة التي تؤكد تلاحم المجتمع والحرص على نشر الفرح والسرور في نفوس الاطفال، كما تشكل فرصة للمشاركة المجتمعية بين اهالي القرية الواحدة في التعبير عن الحب وتلاحم افراد المجتمع وسط أجواء رمضانية رائعة.

ويأتي تنظيم الفعالية ضمن الأنشطة الرئيسية التي تقام في شهر رمضان الذي يشهد سنويا تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث نظم بنك مسقط مؤخرا سوق "الوثبة" الرمضاني في المقر الرئيسي للبنك بمشاركة مميزة من قبل رواد ورائدات الأعمال وحضور رائع من قبل الجمهور. ويمثل السوق إحدى مبادرات البنك لدعم هذه الفئة وتشجيعهم على تحقيق نجاحات في اعمالهم التجارية. كما ينظم البنك بالتعاون مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة معرضا لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة من 23 إلى 26 مايو.

ومنذ بداية الشهر الفضيل نظم بنك مسقط عددا من حفلات الافطار واللقاءات لتعزيز التواصل مع الزبائن وأفراد المجتمع والمسؤولين في القطاعين العام والخاص ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم"، إلى جانب لقاءات مع الزبائن تخللتها السحوبات الخاصة ببرنامج "المزيونة" للادخار.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 يونيو 2016

"سيتي سنتر" يحتفل بـ"القرنقشوه" في مسقط والقرم إحياءً للتقاليد المتوارثة

المزيد

25 يونيو 2016

بنك مسقط يحتفي بـ"القرنقشوة" بمشاركة أطفال قرية الدن بسمائل

المزيد

12 مارس 2017

بنك مسقط يحتفل بافتتاح الملعب المعشب الجديد في بركاء

المزيد

07 يوليو 2015

"أوريدو" تحتفل بـ"القرنقشوه" مع أطفال جزيرة مصيرة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الغرفة": 50% إعفاءً من الرسوم مراعاة لبعض الشركات

الاقتصاد - محلي

العثور على شخصين من الأسرة الآسيوية المفقودة مفارقين للحياة

المحليات - أخبار

الحارثية أول شخصية عربية تفوز بجائزة انترناشيونال مان بوكر البريطانية

المحليات - ثقافة

الإعلان عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

عمان - وظائف

خبراء الاقتصاد الأزرق يؤكدون دور الابتكارات والفرص الاستثمارية في النهوض بالصناعات البحرية

الاقتصاد - محلي

"تنمية نفط عُمان" توقع اتفاقيات تدريب مقرون بالتشغيل مع "الطيران العماني" و"دليل للنفط"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة