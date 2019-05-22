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"فرندي موبايل" تنفذ حملة لتنظيف شاطئ ضباب

الأربعاء 22 مايو 2019 04:12 م بتوقيت مسقط

"فرندي موبايل" تنفذ حملة لتنظيف شاطئ ضباب

مسقط – الرؤية

نظمت فرندي موبايل، أول مشغل شبكة افتراضية في السلطنة، حملة لتنظيف الشاطئ في ضباب على بعد 120 كيلومترًا من مسقط، حرصا على أداء دورها للحفاظ على البيئة من خلال تنظيف الشواطئ من الزجاجات والعلب المهملة والبلاستيك والنفايات الأخرى.

ونظراً لأنّ الشواطئ هي الوجهة التي تجتذب العديد من السياح من داخل البلاد وخارجها، فإنّ الحفاظ على جمالها الطبيعي أمر في غاية الأهميّة. ويسعى فريق فرندي موبايل لأن ينبه الجميع إلى ضرورة الحفاظ على شواطئ عمان خالية من المخلفات من خلال الحملة التي كانت فرصة للموظفين للتجمع كفريق واحد والمساهمة في تنظيف الشواطئ وإبقائها نظيفة وجميلة، والتمتع بخدمة المجتمع.

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