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"الموج للجولف" يبرز قوته بتشكيل فريق "عمان للنخبة"

الأربعاء 22 مايو 2019 04:12 م بتوقيت مسقط

"الموج للجولف" يبرز قوته بتشكيل فريق "عمان للنخبة"

 

مسقط - الرؤية

 

أظهر نادي الموج للجولف قوته بتشكيل فريق بطولة عمان للنخبة لعام 2018، حيث تنافست الأندية الأربعة المشاركة، وتواجه اللاعبون الأربعة وجهاً لوجه في المباراة الفردية، وأتاح نظام الجولف العالمي للاعبي الجولف من "ذوي الاحتياجات الخاصة " ذوي القدرات المتنوعة الفرصة للتنافس.

 

  وقال جيمي وود، المدير الفني لجولف عُمان: يسرني أن أرى لعبة الجولف لسكراتش في السلطنة أصبحت حقيقة واقعة منذ عدة سنوات، حيث يشارك في الدوري نخبة من لاعبي الجولف في محاولة لتنمية اللعبة مع تطور الفرق الوطنية واللاعبين العمانيين الشباب الواعدين الذين وصلوا إلى دوري سكراتش. ويوفر ذلك نقطة انطلاق للمنافسة على مستوى الأندية في تمثيل بلدهم.
     
  وتمكن نادي الموج للجولف من إكمال دورة سكراتش، ولم يهزم في مبارياته الست ليحتل المركز الأول والمركز الثاني تم تعادل نادي غلا للغولف ورأس الحمراء وتلال مسقط ثم احتل رأس الحمرة المركز الثالث في النهاية بسبب العدد الكبير من المباريات الفردية التي فازت بها كل مباراة.
     
  وفي دوري سكراتش أجريت مباراة استعراضية بين نادي الموج للجولف والمنتخب العماني، وتُعد مباراة صلاح الحارثي للتحدي التي تحمل اسمًا مناسبًا لشخص كان له دور كبير في تطوير لعبة الجولف، على مستوى النادي أو على المستوى الوطني، وسيجري التنافس كل عام بين النادي الأعلى والمنتخب الوطني. ومع صعود فريق الموج للجولف دون هزيمة على مدار الموسم، واجه الفريق الوطني تحديا قاسيا، وكانت الميزة الرئيسية أنّ المباراة سوف تلعب في ملعب الموج للجولف.

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