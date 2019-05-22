ضبط 20 امرأة يمارسن الأعمال المنافية للآداب بمسقط

مسقط- الرؤية

ألقت قيادة شرطة محافظة مسقط القبض على متهم من جنسية آسيوية بتهمة النشل وضبطت 20 امرأة بينهم رجل (جنس ثالث) بتهمة الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة.

وقال مصدر بشرطة عُمان السلطانية إنَّ المتهم قام بملاحقة المجني عليه ومُضايقته ونشل محفظته في أحد المراكز التجارية، وقد تمَّ ضبطه وبالتحقيق المبدئي معه اعترف بقيامه بالجرم.

كما ضبطت قيادة شرطة محافظة مسقط بالتعاون مع القسم الخاص وإسناد من شرطة المهام الخاصة (20) امرأة من جنسيات آسيوية بينهم رجل من (الجنس الثالث) لقيامهن بأعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

وتدعو شرطة عمان السلطانية المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في الأماكن المزدحمة تفادياً لعدم تعرضهم لمثل هذه السرقات، كما تدعو أصحاب العقارات للتأكد من هوية وأنشطة المستأجرين والإبلاغ عن أية ممارسات مخلة بالآداب والنظام.