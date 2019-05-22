جلالة السلطان يتلقى دعوة لحضور مؤتمر القمة الإسلامية بمكة

مسقط - العمانية

تلقى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تتضمن دعوة جلالته لحضور مؤتمر القمة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة والمزمع إقامتها في مكة المكرمة يوم الجمعة 31 مايو 2019م.

تسلّم الرسالة نيابة عن جلالته صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وذلك خلال استقبال سموِّه صباح اليوم سعادة السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة.