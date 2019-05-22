العثور على شخصين من الأسرة الآسيوية المفقودة مفارقين للحياة

الرؤية - خاص

قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، : "إستمراراً لجهود البحث المتواصلة عن العائلة المفقودة في وادي بني خالد، أسفرت الجهود عن العثور على جثة أخرى صباح هذا اليوم بعد أن تم العثور على الجثة الأولى صباح الأمس".

وتستمر جهود البحث من أودية وادي بني خالد إلى مناطق محافظة جنوب الشرقية. الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

وقد انجرفت مركبة العائلة الآسيوية في وادي الود بولاية وادي بني خالد، مساء السبت الماضي.

وقاد تعاون في عمليات البحث رجال الشرطة وإدارة الدفاع المدني وطيران الشرطة والفرق التطوعية الأهلية.