الأربعاء, 22 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

العثور على شخصين من الأسرة الآسيوية المفقودة مفارقين للحياة

الأربعاء 22 مايو 2019 12:51 م بتوقيت مسقط

D7AR5jIUIAABxqE
D7AR8mCUEAMSjmI
D7AR7IRUYAYKAlF
D7Jv_CmWwAA1AMj
D7JwARGXkAEk4yr
D7AR-BjU0AE53ux

الرؤية - خاص

قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، : "إستمراراً لجهود البحث المتواصلة عن العائلة المفقودة في وادي بني خالد، أسفرت الجهود عن العثور على جثة أخرى صباح هذا اليوم بعد أن تم العثور على الجثة الأولى صباح الأمس".

وتستمر جهود البحث من أودية وادي بني خالد إلى مناطق محافظة  جنوب الشرقية. الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

وقد انجرفت مركبة العائلة الآسيوية في وادي الود بولاية وادي بني خالد، مساء السبت الماضي.

وقاد تعاون في عمليات البحث رجال الشرطة وإدارة الدفاع المدني وطيران الشرطة والفرق التطوعية الأهلية.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 فبراير 2016

العثور على الأخوين المفقودين بـ "المصنعة" مفارقين للحياة

المزيد

17 فبراير 2016

العثور على الأخوين المفقودين في بركاء مفارقين للحياة

المزيد

16 سبتمبر 2016

العثور على حطام للطائرة الماليزية المفقودة في تنزانيا

المزيد

17 سبتمبر 2018

العثور على الفتاة المفقودة من محافظة شمال الباطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الغرفة": 50% إعفاءً من الرسوم مراعاة لبعض الشركات

الاقتصاد - محلي

العثور على شخصين من الأسرة الآسيوية المفقودة مفارقين للحياة

المحليات - أخبار

الحارثية أول شخصية عربية تفوز بجائزة انترناشيونال مان بوكر البريطانية

المحليات - ثقافة

الإعلان عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

عمان - وظائف

خبراء الاقتصاد الأزرق يؤكدون دور الابتكارات والفرص الاستثمارية في النهوض بالصناعات البحرية

الاقتصاد - محلي

"تنمية نفط عُمان" توقع اتفاقيات تدريب مقرون بالتشغيل مع "الطيران العماني" و"دليل للنفط"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة