الأربعاء, 22 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أنت لست إله

الأربعاء 22 مايو 2019 09:59 ص بتوقيت مسقط

أنت لست إله

 

سوسن الغزالي | ألمانيا

 

لا تنتظر أن ينصفك

أحد ..

كن الإنصاف

وأخرج شياطينك الصغيرة من جيبك لو اضطرك الأمر

العدل قاسٍ

كمطرقة تدق اعوجاج الحديد ..

واحرص أن لا يبتلعك

جحيم الآخر

يا أنت

الذي

تكتمل به أناي

تقدم بكل نقصانك

وكن مطمئنا

فالعالم لي

ولي ما أشاء

لا شيء يثير الدهشة  في هذا الكون

فراغ شاسع

ندخله

فنمتليء به

فلا تسقط نفسك

في معادلات البقاء

..

لا بد من خلاف لنتفق

لا تكن طيبا 

فأقسو

ولا تكن قاسيا

فأصاب بالطيبة البلهاء

كن وجودا آخر 

واختلف قدر ما استطعت

كالمطر

كالدخان

كالأشجار المسكونة  بالريح والشتاء

واحضن ضعفك جيدا

فأنت لست إله ..

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الحارثية أول شخصية عربية تفوز بجائزة انترناشيونال مان بوكر البريطانية

المحليات - ثقافة

الإعلان عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

عمان - وظائف

خبراء الاقتصاد الأزرق يؤكدون دور الابتكارات والفرص الاستثمارية في النهوض بالصناعات البحرية

الاقتصاد - محلي

"تنمية نفط عُمان" توقع اتفاقيات تدريب مقرون بالتشغيل مع "الطيران العماني" و"دليل للنفط"

الاقتصاد - محلي

تواصل هطول الأمطار والسدود تحتجز أكثر من 23 مليون متر مكعب مياه

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 2 حول غزارة الأمطار

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

إعلان أسفل الأكثر قراءة