أنت لست إله

سوسن الغزالي | ألمانيا

لا تنتظر أن ينصفك

أحد ..

كن الإنصاف

وأخرج شياطينك الصغيرة من جيبك لو اضطرك الأمر

العدل قاسٍ

كمطرقة تدق اعوجاج الحديد ..

واحرص أن لا يبتلعك

جحيم الآخر

يا أنت

الذي

تكتمل به أناي

تقدم بكل نقصانك

وكن مطمئنا

فالعالم لي

ولي ما أشاء

لا شيء يثير الدهشة في هذا الكون

فراغ شاسع

ندخله

فنمتليء به

فلا تسقط نفسك

في معادلات البقاء

..

لا بد من خلاف لنتفق

لا تكن طيبا

فأقسو

ولا تكن قاسيا

فأصاب بالطيبة البلهاء

كن وجودا آخر

واختلف قدر ما استطعت

كالمطر

كالدخان

كالأشجار المسكونة بالريح والشتاء

واحضن ضعفك جيدا

فأنت لست إله ..