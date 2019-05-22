د. ريم سليمان الخش | باريس
تسلّلَ مثل الضوء ومضا يُفتشُ
عن اللهفة الكبرى وكيفَ تُهمّشُ
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وعن زهرةٍ كانت تُقطّبُ جرحه
وتمسحُ في رفْقٍ مساما يُخدَّشُ
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توسّلَ للنهر الدفوقِ بشربةٍ
وللماء أفواهٌ إليه تُعطَّشُ !
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ونام على حضنِ العريشة حالما
بأنّ كروم الخمر فيه تُعرّشُ
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يخافُ إذا حلّ القطاف تنائيا
ولم يدرِ أنّ الخمرَ منه مهوَّشُ
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كطفلٍ إذا اشتدَّ النحيب له دنت
حكايا قطا النهدين إنْساً توشوشُ
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أساطيرَ من تبغ الهنود ورقصةً
مع الثعلب المكار خوفا تُنَغّشُ
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تقولُ بأنّ الله للحب باسطٌ
وكلّ شعاب الأرض منه تزركشُ
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وحبٌ من النانرج طعمٌ وشهوةٌ
وتوتٌ كلونِ الدمّ في الدمّ ينهشُ
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هو السحرُ في الأشعار حرفُ تولّهٍ
هو النغمة الجذلى ببحرٍ تُرّقشُ
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هو الزهرُ والإدهاشُ حقلُ عذوبة
هو الجوع والإشباع خبزٌ مقرمشُ
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هو الجن واللاهوت شهواتنا التي
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هو السرّ في الإعجاز نبضٌ محيّرٌ
هو الفقه للعشاق نهرٌ معطَّشُ !!
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هو الدهشة العظمى ابتكارُ حماقة
هو الآمرُ القدسيُّ نورٌ معششُ
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هو الراقصُ الصوفيّ حولي تعشّقا
تدورُ به روحي حنينا تُدرْوشُ
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هو الشك والإيمان روحٌ عميقة
هو الماجن العربيدُ شيخي المحششُ !!
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فطعنٌ وإدْماءٌ وروحٌ قتيلةٌ
وشوقٌ بنا يطغى فيعوي التوحّشُ
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ومزجٌ وإِطباقُ السماء برعشةٍ
ونزفٌ على ألواح عشقٍ يُحششُ
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كملحمةٍ كبرى كسرنا كؤوسنا
بأيدٍ مع التهشيمِ ظلّتْ تُخرّشُ
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كأنّا جراحٌ لم نُدرْ كأسَ لذّةٍ
وماكان تيه العشق فينا يُعشش
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كأنّ الذي غنى البراري بصوته
هو الآن جزار البراري المرّقشُ
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كأنّ جرار الشهد صارت وفيرة
كسرنا جرار الحب كي لا تُغششُ
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كأنّا ألِفنا طعنَ أشواقنا التي
تفك ثياب الصمت ليلا وتجهشُ
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كذئبٍ يخاف الصيد إثر مجاعة
أتته ضباع الجوع بالصيد تبطشُ
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وماآخرُ العشق الجموح سوى الردى
تولهُ حلاجٍ ووجدٌ مدروشُ
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لقد عاش مثل الضوء ومضا ودهشة
وفي موته القدسيّ حتما سيدهشُ