افتتاح معرض الحضارات في جامعة السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة دائرة العلاقات العامة والإعلام مجموعة من الفعاليات بمناسبة شهر رمضان المبارك تحت مسمى "شاركنا أجواءً رمضانية مثيرة!"، وقد نظمت الدائرة معرض الحضارات بمشاركة عدة جاليات تعرض ثقافاتها المتعددة وتراثها، وذلك بحضور سعادة علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة، في مركز خدمات الطلبة.

وتضمن المعرض الذي شاركت فيه جاليات من الأردن وسوريا والعراق ومصر والسودان وفلسطين ولبنان وتونس، ويجسد المعرض العادات والتقاليد التي تشتهر بها هذه الجاليات والأكلات المعروفة وبعض مجسمات المعالم السياحية والأزياء والعملات والخرائط.