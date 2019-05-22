مبادرة "أنغام عمانية" تجوب العالم بحلة جديدة

مسقط - الرؤية

أكد محمد جعبوب الرئيس التنفيذي لشركة أردف أن مبادرة "أنغام عمانية" تهدف إلى إبراز نهج السلام والوئام والمحبة عبر الموسيقى كرسالة سلام تُنثر في العالم لافتاً إلى أنّ هذه المبادرة متواصلة تجوب أرجاء مختلفة في العالم، فبعد عن جابت عددًا من دول الخليج العربي وحطت الرحال في عاصمة الجمال باريس ضمن مشاركة ثرية للسلطنة كضيف شرف في معرض باريس الدولي للكتاب ستنشر هذه المبادرة شذاها في ربوع خريف صلالة في مناسبة وطنية غالية وهي الثالث والعشرين من شهر يوليو المجيد.

وقال جعبوب إنّ هذه الخطوة تهدف إلى نشر السلام وذلك ضمن عدد من المحاور الهامة ومنها مشاركة العالم بفرحة الوطن الكبيرة والتي يتسابق الجميع على أن يكون له دور في هذا الاحتفاء.

وتابع: "حرصنا كمنظمين أن تتواجد الموسيقي العمانية وتراثها في كل دول الخليج وبشكل راقي ومميز وهذه رسالة حضارية وثقافية تميز مبادرتنا، ولهذا يتم التواصل مع السفارات في دول الخليج وبقيّة أقطار العالم لنشر الأنغام العمانية بحضور مميز، بمشاركة نخبة من العازفات العمانيات المجيدات.