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جهود متنوعة تتضمن التعريف بالمواقع السياحية والتاريخية في المحافظة

فريق البريمي التطوعي ينفذ مشاريع وبرامج خيرية بـ22 ألف ريال

الأربعاء 22 مايو 2019 09:47 ص بتوقيت مسقط

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شعار فريق البريمي التطوعي
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ناصر بن عبدالله المقبالي
فريق
شعار فريق البريمي التطوعي

المقبالي: 22 أسرة مستفيدة من الصدقات.. و2325 ريالا مساعدات عينية

البريمي- سيف المعمري

يواصل فريق البريمي التطوعي جهوده في تنفيذ أنشطته الرمضانية، ويشهد مقر الفريق بمجمع ميدان مول توافد مختلف شرائح المجتمع؛ لتقديم الدعم المادي والمعنوي؛ لتحقيق أهدافه النبيلة.

وقال ناصر بن عبدالله المقبالي رئيس الفريق إنه تم تنفيذ المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم بمشاركة 250 من مختلف الفئات العمرية، وبلغت قيمة جوائز المسابقة 2700 ريال عُماني بدعم من مؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة. وأضاف أن مشروع إفطار صائم شهد إشراف الفريق على 7 مواقع بولاية البريمي وبتكلفة إجمالية تقدر بـ15000 ريال عُماني حتى الآن. وتابع أن مشروع الصدقات تستفيد منه 22 أسرة، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمساعدات العينية 2325 ريالا عُمانيا، وساهم المشروع في توفير الاحتياجات الضرورية للأسر المعسرة من مؤن غذائية وأجهزة التكييف والغسالات وثلاجات وأفران وأثاث ونحوها. وأوضح أن الفريق يكفل 80 يتيما بواقع 25 ريالا شهريا، وبمبلغ إجمالي يقدر بـ2000 ريال عُماني.

وأوضح رئيس فريق البريمي التطوعي أن الفريق نفذ أكثر من 15 مسارا في الأودية والجبال بجميع ولايات المحافظة؛ وبمشاركة مئات المغامرين في كل مسار من المواطنين والمقيمين ومن خارج السلطنة من الجنسين، وهدف المشروع للتعريف بالأماكن السياحية في القرى السياحية والتاريخية بولايات المحافظة.

يشار إلى أن فريق البريمي التطوعي تم إشهاره مطلع 2016، ويضم أكثر من 50 متطوعا، ويهدف إلى ترسيخ قيم الدِّين الإسلامي وموروث المجتمع العُماني وعرفه القائم على التَّعاضد والتَّكافل الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التَّطوُّع وردِّ الجميل للوطن، وربط أعضاء الفريق باحتياجات المجتمع ومشكلاته، وتعزيز الوعي بالمشاركة المجتمعيَّة النَّشطة والفاعلة، وتنمية الحسِّ الاجتماعيِّ والتَّفاعل مع الآخرين، والحدِّ من النّزعة الفرديَّة، وتعميق روح المواطنة وترسيخ قيمها، وتعزيز قدرة أعضاء الفريق على التَّعامل مع مختلف مشكلات مجتمعه بأسلوب علميٍّ هادف، وتنمية روح المسؤوليَّة والالتزام لصالح الوطن، وتلبية الاحتياجات النَّفسيَّة والاجتماعيَّة للمتطوع من خلال العمل التَّطوُّعيِّ؛ كتقدير الذَّات، والثِّقة، والشُّعور بالرِّضا، وغيرها، وتنمية مهارات أعضاء الفريق الفكريَّة والفنيَّة والعلميَّة، ومساعدة أعضاء الفريق على إبراز مواهبهم وإمكاناتهم واستغلالها استغلالًا مفيدًا.

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