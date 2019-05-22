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بلدية صحار تجري صيانة لعدد من الطرق وكاسرات السرعة

الأربعاء 22 مايو 2019 09:39 ص بتوقيت مسقط

بلدية صحار تجري صيانة لعدد من الطرق وكاسرات السرعة

صحار - الرؤية

تواصل بلدية صحار ممثلة بدائرة المشاريع والصيانة تنفيذ عدد من أعمال الصيانة لعدد من الطرق بمساحة (350) متر مربع واستبدال لوائح وعمل حواجز حديدية في مختلف المواقع إلى جانب صيانة بوابات دوار الحجرة بتكلفة اجمالية تصل إلى (76.000) ريال عماني.

وقال المهندس محمد بن حمد الكندي  مدير دائرة المشاريع والصيانة ببلدية صحار إن الدائرة تقوم حاليا بعدد من أعمال الصيانة بتكلفة إجمالية تصل إلى (76.000)  ألف ريال عماني تشمل أعمال صيانة بوابات دوار الحجرة وأعمال  الصيانة الخاصة للطرق حيث تصل تكلفة أعمال صيانة الطرق إلى (61.000) ألف ريال عماني وقد تمت صيانة الأسفلت المتضرر في مختلف المواقع بمساحات تصل إلى (350) مترا مربعا ووصلت نسبة انجاز الأعمال إلى 75%، وشملت أعمال الصيانة أيضا استبدال عدد (198) من اللوائح لانتهاء العمر الافتراضي لها والأخرى بسبب الحوادث، كما تم عمل واستبدال حواجز حديدية في مختلف المواقع بطول (705) أمتار بعضها بسبب الحوادث وأخرى لإغلاق بعض الأماكن العشوائية الخطيرة، وذلك لرفع الكفاءة المرورية للطرق، وإعادة دهان عدد (151) من كاسرات السرعة، وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 25%من الكاسرات التي تم دهانها في مختلف أرجاء ولاية صحار.

كما أكّد المهندس محمد بن حمد الكندي أنّ دائرة المشاريع تعمل على صيانة البوابات في دوار الحجرة وذلك من خلال معالجة تآكل الخرسانة السابقة، وإعادة صبغها بتكلفة تصل إلى (15.000) ألف ريال عماني، وقد وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 80% وسيتم الانتهاء من عملية الصيانة قريبا إن شاء الله.

 

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