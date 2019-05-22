"الأوقاف" تحتفل بافتتاح جامع الفتح بالجازر



الجازر- الرؤية

احتفلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الوسطى بافتتاح جامع الفتح بولاية الجازر. رعى حفل الافتتاح سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى، وبحضور سعادة الشيخ سعود بن هلال الشقصي والي الجازر وجمع من شيوخ وأعيان الولاية والمسؤولين من وزارة الأوقاف.

وأقيمت أول صلاة في الجامع صلاة الظهر. وبعد الصلاة ألقى الشيخ سالم بن علي النعماني محاضرة دينية.

ويمتاز الجامع بموقعه الرائع بولاية الجازر، بني على أرض بلغت مساحتها الإجمالية 3000 مترا مربعا، ومساحة البناء الإجمالية 1866 مترا مربعا، ويتسع الجامع لحوالي 1500 مصليا وكذلك مصلى للنساء يتسع لحوالي 70 مصلية، وتلتحق بالجامع 14 دورات مياه للرجال وغرفة للوضوء، و3دورات مياه للنساء وغرفة للوضوء، كما توجد بالجامع منارتين يبلغ طولهما 44 مترا وتوجد بالجامع قبة بقطر 11.4 أمتار. ويوجد سكن للإمام وسكن لمساعد الإمام.