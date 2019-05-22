"ديم" تفعل خطة الطوارئ لتوفير المياه في جنوب وشمال الشرقية

مسقط - العمانية

اتخذت الهيئة العامة للمياه "ديم" عدداً من الإجراءات لضمان استمرار توفير المياه الصالحة للشرب لحين إعادة إصلاح الضرر في الأنبوب الناقل للمياه الرئيسي لمُحافظتي جنوب وشمال الشرقية. وقامت الهيئة بتفعيل خطة الطوارئ حسب دليل الإجراءات وبالتنسيق مع اللجان الفرعية للطوارئ في الولايات المتأثرة وتشغيل حقول الآبار في كل من جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن والكامل والوافي بجنوب الشرقية والمضيبي والقابل وإبراء ووادي بني خالد بشمال الشرقية وتفعيل عملية الضخ بنظام المحاصصة بتدوير الضخ بين الولايات لرفع مستويات الخزانات التجميعية فيها، كما تم ضخ المياه إلى الخزان التجميعي في أصيلة وضخ المياه إلى المناطق الساحلية في جعلان بني بو علي.

وتابعت الفرق الفنية أعمال كشف الأضرار التي تعرض لها الأنبوب الرئيسي الناقل للمياه بدعم ومساندة من عدة جهات حكومية وهي هيئة الدفاع المدني والإسعاف حيث رافق عددٌ من الغواصين الفرق الفنية للكشف عن موقع تأثر الأنبوب ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه دائرة السدود للإشراف على تفريغ مياه السد.

ووضعت الفرق الفنية مسارين لمُعالجة الضرر وإعادة إمدادات المياه وهما المسار الأول الذي يختص بمعالجة الأضرار التي لحقت بالأنبوب بعد تفريغ مياه السد من قبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. أما المسار الثاني فهو عمل أنبوب بديل مؤقت يعبر مياه السد حيث قامت الهيئة العامة للمياه /ديم/ بطلب توريد قطع الأنابيب والتنسيق مع الشركات وإسناد تنفيذ العمل، وطمأنت "ديم" مشتركيها في محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية على ضمان استمرار إمدادات المياه ومعالجة الضرر الذي لحق بالانبوب الرئيسي الناقل للمياه بأسرع وقت ممكن، داعية إياهم إلى مواصلة ترشيد استهلاك المياه ومتابعة التقارير الصادرة منها باستمرار وعدم الالتفات إلى أي بيانات ومعلومات أخرى.