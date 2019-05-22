"جسور" توقع 6 مذكرات تفاهم مع وزارتي "البلديات الإقليمية" و"الزراعة"

مسقط – الرؤية

احتفلت مؤسسة جسور بتوقيع 6 مذكرات تفاهم لتنفيذ مشاريع اجتماعية مستدامة مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية، بتكلفة إجمالية تبلغ 865 ألف ريال عُماني، يجري تمويلها من قبل الشركات المؤسسة لجسور (صحار ألمنيوم وفالي وأوربك) ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي لصالح المجتمع المحلي.

ووقع على الاتفاقيات كل من سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وسعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وسعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار ورئيس مجلس إدارة جسور ممثلاً عن مؤسسة جسور كما حضر اللقاء عددٌ من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الممولة للمشاريع (فالي وصحار ألمنيوم ومجموعة النفط العمانية وأوربك).

ونصت الاتفاقيات على تمويل 6 مشاريع اجتماعية في القطاعات البيئية والسياحية في محافظتي شمال الباطنة والظاهرة، والتي من شأنها الإسهام في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع حيث نصت الاتفاقيات على تنفيذ مشروع إنزال الشعاب المرجانية الصناعية في ولاية لوى بتكلفة 120 ألف ريال عُماني تمولها ومجموعة النفط العمانية وأوربك وشركة صحار ألمنيوم وشركة فالي بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة شمال الباطنة.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ مسلخ بلدية لوى بتكلفة إنشائية تبلغ 400 ألف ريال عماني على مساحة بناء 1,115 متر مربع، تموله شركة فالي عمان لتكوير خام الحديد. ووقعت شركة صحار ألمنيوم اتفاقية تفاهم لتمويل تنفيذ متنزه الحيلين بولاية السويق على مساحة 2,200 متر مربع، متضمنة تنفيذ ممرات للمشي، ومساحات لألعاب الأطفال ومقهى واستراحات للعوائل ودورات مياه إضافة إلى زراعة المتنزه بأشجار الظل، بتكلفة 50 ألف ريال عماني. إضافة إلى تمويل تطوير متنزه القرم بولاية شناص على مساحة 28,000 ويشتمل على ممرات المشي ومساحات خضراء وألعاب أطفال ومواقف مركبات واستراحات ومواقع الشواء ومحلات تجارية، بتكلفة 200 ألف ريال عماني تموله كلٌ من شركة صحار ألمنيوم ومجموعة النفط العمانية وأوربك. كما وقعت مجموعة النفط العمانية وأوربك مذكرتي تفاهم أخريين، الأولى لتمويل تنفيذ مشروع إنارة طريق حمراء الدروع بولاية عبري والثانية لصيانة فلج الخان بولاية صحار بتكلفة 95 ألف ريال عماني.

وأكد سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أنَّ الاتفاقيات تأتي بدعم من مؤسسة جسور الذراع الاستثماري لشركات (فالي وصحار ألمنيوم ومجموعة النفط العمانية وأوربك) تعزيزًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقامة المشاريع الحيوية. وأضاف أن كل المشاريع التي تم التوقيع عليها خدمية وستساهم بشكل كبير في خدمة المجتمع في محافظتي شمال الباطنة والظاهرة وستأتي بالنفع على الجميع، مشيرا إلى التعاون المستمر بين الوزارة والشركات العاملة تحت مظلة مؤسسة جسور.

ومن جانبه قال سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية: إن الشركات الممولة لها جهود ملموسة في تنمية المجتمع وتوفير بعض الخدمات الأساسية التي تحتاج لها القطاعات الخدمية المختلفة ومن ضمنها قطاع الثروة السمكية وليس بغريب على مؤسسة جسور دعم الصيادين، ويسهم مشروع الشعاب الاصطناعية في رفع مصادر الدخل للصيادين بولاية لوى.

وأضاف الحبسي أن الوزارة نفذت خلال الفترة 2013- 2016م، العديد من المشاريع الخاصة بالشعاب الصناعية لتدعيم المخازين السمكية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة ومحافظة جنوب الشرقية وبلغ عدد الولايات المستفيدة من هذه المشاريع 14 ولاية حيث تم إنزال 13890 وحدة من الشعاب الصناعية موزعة على 152موقعا، لتعزيز الأسماك القاعية والسطحية.