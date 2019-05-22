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أذون خزانة بـ 22 مليون و500 ألف ريال عماني

الأربعاء 22 مايو 2019 09:33 ص بتوقيت مسقط

مسقط – العمانية

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 492 من أذون الخزانة الحكومية 22 مليون و500 ألف ريال عماني، تستحق لمدة 91 يومًا اعتبارًا من اليوم وحتى الحادي والعشرين من شهر أغسطس القادم.

 

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العماني أمس أن متوسط السعر المقبول بلغ 381ر99 لكل 100 ريال عماني، في حين وصل أقل متوسط سعر مقبول 375ر99 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 48236ر2 بالمائة، ومتوسط العائد 49782ر2 بالمائة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 936ر2 بالمائة للفترة من الحادي والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر مايو الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 686ر3 بالمائة لنفس الفترة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

 

 

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