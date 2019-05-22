بالصور.. فك ضخم لفيل منقرض عاش قبل 10 آلاف سنة

ترجمة- رنا عبد الحكيم

اكتشف شاب أمريكي فكا طوله 7 أقدام لحيوان الماستودون وهو من سلالة الفيلة والماموث، في مزرعة بجنوب ولاية أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولا تزال بعض الأسنان موجودة في الفك وهي ثاني حفرية يتم اكتشافها في المزرعة خلال الثلاثين عاما الماضية. ويقول العلماء إن تلك الأنواع قد انقرضت منذ حوالي 10000 سنة ربما بسبب التغيرات في بيئتها. وألقي باللوم على البشر منذ فترة طويلة لصيد الماستودون الأمريكي، لكن اختبارات الحمض النووي تؤكد أنهم ماتوا قبل ذلك بوقت طويل.

وسلم أصحاب المزرعة الحفرية إلى جامعة أيوا، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم حتى بلا يقوم الصيادون بزيارة ممتلكاتهم وإزعاجهم.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن الماستودونات كانت تجوب المناطق الواقعة في القطب الشمالي أو المناطق القريبة منها المغطاة بالثلوج إلا أن العلماء يعتقدون الآن أن المنطقة كانت موطنا للحيوانات مؤقتا فقط عندما كان المناخ دافئا. واختفت تلك السلالة قبل استعمار البشر للمنطقة وفقا لتاريخ الحفريات المشعة من الثدييات.