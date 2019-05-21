الثلاثاء, 21 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. اذاعة وتلفزيون
  4. عرض الخبر

البدوي: القنوات المحلية تحتاج كسب ثقة المشاهد

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:45 م بتوقيت مسقط

البدوي: القنوات المحلية تحتاج كسب ثقة المشاهد

 

الرؤية - ناصر العبري

قال الإعلامي والشاعر سالم البدوي إنه يقدم حالياً برنامج "زمان في عُمان"، وهو برنامج جديد يُعرض على شاشة مجان الفضائية، وهو من إعداده وإخراج بدر المعشري، وعدد حلقاته 15 حلقه فقط، وهو مُسجَّل وقصير مدة حلقاته لا تتجاوز الخمس عشرة دقيقة، ويتناول في كل حلقه حرفة أو صناعة أو عادة كان العُمانيون القدامى يقومون بها من خلال بيئتهم المحيطة بهم.

وحول ما يُعرض على الشاشات المحلية والخليجية والعربية، قال البدوي: أنا في رمضان لست حريصًا على متابعة التليفزيون كثيرا، ولكن حسب المتداول فإنَّ في هذا الموسم هناك ضعف في البرامج على الشاشات المحلية، وكذلك بعض الخليجية، ما عدا الإم بي سي طبعا؛ لأنَّ قنواتها تستحوذ على أغلب وأقوى المسلسلات الجديده دائما، وكذلك المنتجون يفضلون العرض على هذه القناة لقوتها وحرص الناس على متابعتها.

وأضاف البدوي أن القنوات المحلية تحتاج إلى كسب ثقة المشاهد فيما تقدمه من برامج، ويجب أن تكون حريصة على موضوعية المادة، وألا يكون العمل من أجل تعبئة الوقت فقط؛ لأن ذلك لا يخدم الشاشة أبدا، وهناك أفكار موجودة من النوع الذي يجذب المشاهد.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 يونيو 2017

إشادات بالبرامج الدينية في القنوات المحلية .. ومطالب بزيادة الأعمال الدرامية

المزيد

20 يناير 2019

الربابة رفيقة درب البدوي في حله وترحاله

المزيد

07 يونيو 2017

لا تستهينوا بذكاء المشاهد

المزيد

22 يناير 2017

القناة الرياضية .. عين المشاهد في البطولة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

خبراء الاقتصاد الأزرق يؤكدون دور الابتكارات والفرص الاستثمارية في النهوض بالصناعات البحرية

الاقتصاد - محلي

"تنمية نفط عُمان" توقع اتفاقيات تدريب مقرون بالتشغيل مع "الطيران العماني" و"دليل للنفط"

الاقتصاد - محلي

تواصل هطول الأمطار والسدود تحتجز أكثر من 23 مليون متر مكعب مياه

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 2 حول غزارة الأمطار

المحليات - أخبار

اهتمام دولي بزيارة بن علوي إلي إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور .. 8 إصابات بليغة في حادث تدهور حافلة على طريق عقبة بوشر

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة