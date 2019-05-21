البدوي: القنوات المحلية تحتاج كسب ثقة المشاهد

الرؤية - ناصر العبري

قال الإعلامي والشاعر سالم البدوي إنه يقدم حالياً برنامج "زمان في عُمان"، وهو برنامج جديد يُعرض على شاشة مجان الفضائية، وهو من إعداده وإخراج بدر المعشري، وعدد حلقاته 15 حلقه فقط، وهو مُسجَّل وقصير مدة حلقاته لا تتجاوز الخمس عشرة دقيقة، ويتناول في كل حلقه حرفة أو صناعة أو عادة كان العُمانيون القدامى يقومون بها من خلال بيئتهم المحيطة بهم.

وحول ما يُعرض على الشاشات المحلية والخليجية والعربية، قال البدوي: أنا في رمضان لست حريصًا على متابعة التليفزيون كثيرا، ولكن حسب المتداول فإنَّ في هذا الموسم هناك ضعف في البرامج على الشاشات المحلية، وكذلك بعض الخليجية، ما عدا الإم بي سي طبعا؛ لأنَّ قنواتها تستحوذ على أغلب وأقوى المسلسلات الجديده دائما، وكذلك المنتجون يفضلون العرض على هذه القناة لقوتها وحرص الناس على متابعتها.

وأضاف البدوي أن القنوات المحلية تحتاج إلى كسب ثقة المشاهد فيما تقدمه من برامج، ويجب أن تكون حريصة على موضوعية المادة، وألا يكون العمل من أجل تعبئة الوقت فقط؛ لأن ذلك لا يخدم الشاشة أبدا، وهناك أفكار موجودة من النوع الذي يجذب المشاهد.