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إسعاد يونس تطمئن الجماهير على صحة سهير البابلي

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:43 م بتوقيت مسقط

إسعاد يونس تطمئن الجماهير على صحة سهير البابلي

القاهرة - الوكالات

غادرتْ المُمثلة سهير البابلي المستشفى بعد احتجازها يوميْن للاطمئنان على صحتها.. وقامت الفنانة إسعاد يونس بزيارة صديقتها سهير البابلي في بيتها وتصويرها فيديو لطمأنة الجماهير على صحتها، كاشفة أنَّ العمل بينهما سيبدأ بعد عيد الفطر.

يُذكر أن إسعاد يونس وسهير البابلي قدَّمتا واحدا من أشهر الأعمال الفنية، وهو مسلسل "بكيزة وزغلول"، وفيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، ولايزال العملان عالقين في أذهان محبيهما حتى الآن.

وكان المخرج عمر زهران نشر مجموعة من الصور تجمعه بها في المستشفى، طالبا من جمهورها الدعاء لها. وقال زهران إن سهير البابلي كانت في مستشفى دار الفؤاد، وحالتها مطمئنة للغاية.

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