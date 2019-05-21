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"مجموعة إنسان"

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:41 م بتوقيت مسقط

"مجموعة إنسان"

ها نحن نتابع البرامج والدراما على اختلاف مواضيعها التي تقدمها، صحيح أن هناك إسهابًا كبيرًا في المشاهد وإطالة واضحة فيما يُراد تقديمه، ولكن يُمكننا القول إنَّ هناك الكثير من البرامج والدراما التي استحقَّت بجدارة تسليط الضوء على الكثير من الجوانب التي ينتظر المشاهد معرفتها؛ فهناك الدراما التي تقدم قضايا إنسانية وتجعلنا نعيش معها تفاصيل الحدث، وكأننا مررنا بتجربة ما أو أنها تقدم لنا خلاصة تجارب قد تُصادفنا في الحياة، لكن الملاحظ أن هناك مبالغة في الكثير من الأحداث؛ فتجد الممثل لا يُتقن سوى الصراخ وإزعاج الآخرين، خاصة في المسلسلات الخليجية، التي يكاد يكون فيها الصوت هو الوسيلة الأولى لتقمُّص الدور.

أيضا من البرامج التي بالفعل لها وقع خاص واهتمام من قبل الكثير من الأشخاص على متابعتها برنامج "مجموعة إنسان"، وهو البرنامج الذي يستضيف شخصيات من مختلف المجالات، لكنه على الأقل حريص على اختيار الشخصيات التي يرغب المشاهد في التعرف عليها عن قرب، ويكشف الكثير من التفاصيل التي يحتاج المتابع لمعرفتها والكشف عنها. في حقيقة الأمر، كل شخص يبحث عمَّا يستهويه ويجذبه، ولكن أعتقد أن برنامج "مجموعة إنسان" استطاع أن يصل لعُمق الاشخاص وأن يضع الضيف في العديد من المواقف حتى يُظهره للمشاهد، كل ما يمكن أن نتمناه أن تكون هناك رسائل حقيقية للدراما حتى لا نتوه في القصة، كما نتمنى أن تكون هناك برامج أكثر قربًا للمشاهد واهتماماته، تلبِّي توجهات ورغباته، وتتناسب مع مختلف الفئات العمرية والمجتمعية.

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