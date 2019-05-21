الثلاثاء, 21 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

مزاد خيري على أرقام "أوريدو" المميزة .. السبت

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:41 م بتوقيت مسقط

مزاد خيري على أرقام "أوريدو" المميزة .. السبت

 

مسقط – الرؤية

تعتزم "أوريدو" إطلاق مزاد خيري إلكتروني للأرقام المميزة لتتيح الفرصة أمام عملائها لشراء 50 رقمًا حصريا، احتفاءً بقيم التراحم والعطاء في شهر رمضان المُبارك ولتعزيز ثقافة الأعمال الخيرية. وبدءًا من السبت 25 مايو الجاري، سيتمكن العملاء من المُزايدة لشراء الأرقام من الفئتين الذهبية والماسية بقيمة مخفضة، وسيجري توجيه كافة عائدات المزاد للأعمال الخيرية. وقال فراس بن عبدالله الشيخ، مدير عام مبيعات الأفراد: تحظى المزادات الخيرية لأرقام الهواتف النقالة المميزة بقبولٍ واسع بين عملائنا كونها حدثاً ممتعاً للمشاركة فيه. ويُعد المزاد فرصة قيمة تتضافر فيها الجهود المجتمعية من أجل جمع عائدات موجهة للخير في هذا الشهر الفضيل، وترجمة عملية لتعزيز قيمة "الاهتمام" التي نسعى لنشرها وتعزيزها في كل ما نقوم به. وتبدأ قيمة الأرقام المميزة في هذا المزاد من 75 ريالاً عمانياً فقط مما يجعلها مناسبة للكثير من أفراد المجتمع. ويمكن للراغبين في شراء الأرقام المميزة دفع رسوم تسجيل قدرها 20 ريالا عُمانيا قبل المشاركة في المزاد مع السماح للمزايدة بعشرة أرقام كحد أقصى.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 سبتمبر 2018

مزاد خيري إلكتروني على أرقام "أوريدو" المميزة

المزيد

02 ديسمبر 2018

مزاد خيري على أرقام "أوريدو" الماسية والذهبية

المزيد

13 فبراير 2018

Ooredoo تختتم بنجاح أول مزاد خيري على الإنترنت للأرقام المميزة

المزيد

05 فبراير 2018

"Ooredoo" تدشن أول مزاد خيري على الإنترنت للأرقام المميزة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

خبراء الاقتصاد الأزرق يؤكدون دور الابتكارات والفرص الاستثمارية في النهوض بالصناعات البحرية

الاقتصاد - محلي

"تنمية نفط عُمان" توقع اتفاقيات تدريب مقرون بالتشغيل مع "الطيران العماني" و"دليل للنفط"

الاقتصاد - محلي

تواصل هطول الأمطار والسدود تحتجز أكثر من 23 مليون متر مكعب مياه

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 2 حول غزارة الأمطار

المحليات - أخبار

اهتمام دولي بزيارة بن علوي إلي إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور .. 8 إصابات بليغة في حادث تدهور حافلة على طريق عقبة بوشر

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة