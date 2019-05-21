مزاد خيري على أرقام "أوريدو" المميزة .. السبت

مسقط – الرؤية

تعتزم "أوريدو" إطلاق مزاد خيري إلكتروني للأرقام المميزة لتتيح الفرصة أمام عملائها لشراء 50 رقمًا حصريا، احتفاءً بقيم التراحم والعطاء في شهر رمضان المُبارك ولتعزيز ثقافة الأعمال الخيرية. وبدءًا من السبت 25 مايو الجاري، سيتمكن العملاء من المُزايدة لشراء الأرقام من الفئتين الذهبية والماسية بقيمة مخفضة، وسيجري توجيه كافة عائدات المزاد للأعمال الخيرية. وقال فراس بن عبدالله الشيخ، مدير عام مبيعات الأفراد: تحظى المزادات الخيرية لأرقام الهواتف النقالة المميزة بقبولٍ واسع بين عملائنا كونها حدثاً ممتعاً للمشاركة فيه. ويُعد المزاد فرصة قيمة تتضافر فيها الجهود المجتمعية من أجل جمع عائدات موجهة للخير في هذا الشهر الفضيل، وترجمة عملية لتعزيز قيمة "الاهتمام" التي نسعى لنشرها وتعزيزها في كل ما نقوم به. وتبدأ قيمة الأرقام المميزة في هذا المزاد من 75 ريالاً عمانياً فقط مما يجعلها مناسبة للكثير من أفراد المجتمع. ويمكن للراغبين في شراء الأرقام المميزة دفع رسوم تسجيل قدرها 20 ريالا عُمانيا قبل المشاركة في المزاد مع السماح للمزايدة بعشرة أرقام كحد أقصى.