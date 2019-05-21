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حفل إفطار جماعي لموظفي بنك العز الإسلامي

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:40 م بتوقيت مسقط

حفل إفطار جماعي لموظفي بنك العز الإسلامي

 

مسقط – الرؤية

أقام بنك العز الإسلامي حفل الإفطار السنوي لموظفيه بمُناسبة شهر رمضان المبارك في فندق دبليو بجانب مركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالبنك. ويأتي تنظيم حفل الإفطار السنوي للسنة الخامسة على التوالي في إطار اهتمام الإدارة التنفيذية بفريق العمل وخلق مزيد من جو الألفة والمودة بينهم وتعزيز التواصل بين المسؤولين والموظفين.

وقال محمد البلوشي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ببنك العز الإسلامي إن الموظف هو حجر الزواية والاستثمار الحقيقي الذي يُحافظ على الاستدامة، ومن هذا المنطلق فإنَّ تنظيم اللقاء السنوي للموظفين يعد أحد أهم الأولويات بالنسبة لبنك العز الإسلامي الذي مر على تأسيسه 6  سنوات، وذلك بهدف دعم الموظفين في جميع الفروع وتقديم رسالة شكر وتقدير للجهود التي يبذلونها والاستماع إلى مطالبهم والتعرف على احتياجات العملاء وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لهم.

وأضاف البلوشي: هدفنا ليس تقديم خدمات عملاء استثنائية فقط، وإنما نريد أن نجعل تجربة خدمة العملاء رائعة بمعنى الكلمة ومصدر قوي لتميزنا في الأسواق التي نستهدفها. ونهتم بأن نفهم ما يريده العملاء ونعمل على ذلك بجهد ونشاط مضاعف، ونتحقق من هذه الجوانب بشكل دوري لمعرفة ما يرغبونه، وكل هذه المقاييس التي نتبعها تأتي ضمن خططنا لتقديم خدمات أفضل للعملاء.

ووضع بنك العز الإسلامي في مقدمة أولوياته تقديم نتائج ممتازة ومستدامة لأصحاب المصلحة من خلال أفضل الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وأداء الأعمال بكل أمانة وإنصاف وشفافية من خلال الاسترشاد بمبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى بناء فرق عمل مميزة تركز على النتائج ويحدوها كل ما يخلق قيمة لأصحاب المصلحة لدينا وقد عمد البنك خلال الأشهر الماضية إلى الإحاطة بمتطلبات سوق الصيرفة المحليّة في السلطنة، واستحداث وتطوير منتجات تلبّي احتياجات الأفراد والشركات التجارية على الوجه الأكمل مع الاستعداد لتقديم خدمة عُملاء مميّزة وفريدة.

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