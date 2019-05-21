خالد اللواتي مديرا عاما للمشاريع في "حيا للمياه"

مسقط – الرؤية

أعلنت "حيا للمياه" عن تعيين المهندس خالد بن حسن اللواتي في منصب مدير عام المشاريع انطلاقاً من النهج الذي تنتهجه حيا للمياه لتنمية موظفيها وإتاحة الفرص لهم باستمرار للتطور في مناصب القيادات العليا أو في مناصب الإدارة المتوسطة.

وقال المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه إن تعيين المهندس خالد يأتي ترسيخاً لنهج الشركة الذي تعمل عليه بالاهتمام بموظفيها من خلال تدريبهم وتنمية قدراتهم القيادية. وأضاف الرئيس التنفيذي أن المهندس خالد سبق وأن عمل كمدير أول في المشاريع خلال 8 سنوات ماضية ولعِب دوراً محورياً في دعم فريق المشاريع في حيا للمياه، وأشرف على إنشاء العديد من شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة وكذلك مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وتمنى المهندس حسين كُل التوفيق والنجاح لمدير عام المشاريع في منصبه الجديد، مجدداً شكره وتقديره للإدارة التنفيذية ولكافة موظفي الشركة على جهودهم الملموسة وعملهم المتواصل لتحقيق رؤية ورسالة الشركة الرامية لجعل عمان أكثر اخضراراً وصحة والعمل على تحقيق الأهداف المنوطة بهذا المشروع الاستراتيجي الوطني على أكمل وجه.

ومن جانبه، تقدم المهندس خالد بشكره الجزيل إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة على هذه الثقة التي تعد حافزاً للموظفين للعمل بكل إخلاص وتفان نظرا للاهتمام الذي توليه الشركة للارتقاء بموظفيها وإعطائهم الأولوية في الفرص الوظيفية سواءً في المناصب العليا أو المتوسطة، مؤكدا: سنواصل في تعزيز النجاحات المستمرة وتحقيق التقدم الذي تحقق خلال السنوات الماضية في مجال مشاريع إنشاء شبكات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي أو في أعمال الشركة المختلفة والذي يتطلب من الجميع الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء.

ويشار إلى أن المهندس خالد يمتلك خبرة عملية واسعة تمتد لأكثر من 19 عاماً في مشاريع البنية الأساسية للسلطنة ومشاريع النفط والغاز. وقبل انضمامه لحيا للمياه عمل لمدة 8 سنوات في شركة تنمية نفط عمان كمهندس مشاريع أول، كما عمِل في وزارة الكهرباء والمياه في مشاريع شبكات المياه وصيانتها. ويمثل حيا للمياه كعضو دائم في رؤية عمان 2040.