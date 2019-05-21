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المعارج والعميد في دور الـ16 لـ"بطولة الرؤية الرمضانية"

مواجهة نارية بين شيبكو والرؤية.. وبنك عمان العربي في مهمة صعبة أمام العين مطرح

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:37 م بتوقيت مسقط

مواجهة نارية بين شيبكو والرؤية.. وبنك عمان العربي في مهمة صعبة أمام العين مطرح

 

الرؤية - وليد الخفيف

تستكملُ، اليوم، مُنافسات دور الستة عشر لبطولة الرؤية الرمضانية لكرة القدم بإقامة 4 مباريات؛ إذ يلتقي العين مطرح بفريق بنك عمان العربي الساعة العاشرة مساءً، ويتأهب المعارج لمواجهة العميد في نفس التوقيت، وستكون الإثارة حاضرة في مباراة الرؤية وشيبكو الساعة الحادية عشرة، ويخوض فريق مجلة الواحة مباراة صعبة أمام مطبعة العنان في التوقيت نفسه.

 

العين مطرح VS بنك عمان العربي

وبات العين مطرح أحد الفرق المرشحَّة بقوة لنيل اللقب عطفا على الأداء الراقي الذي قدمه لاعبوه، إضافة إلى أنه الفريق الوحيد الذي تمكن من حصد العلامة الكاملة في الدور الأول، محققا 4 انتصارات متتالية تصدر على إثرهم المجموعة الرابعة مُؤكدا قوة فريقه، وانسجام عناصره؛ فهو صاحب أقوى خط هجوم في البطولة بـ19 هدفا، كما أنه يتمتع بدفاع متين زاد عن شباكه التي لم تستقبل سوى هدفين فقط.

وفي المقابل حصل فريق بنك عمان العربي على البطاقة الرابعة المؤهلة لدور الـ16 بحصوله على المركز الرابع في المجموعة الثالثة؛ إذ نجح الفريق في تعويض البداية المتعثرة لأداء ونتائج أفضل في المباراتين الأخيرتين؛ فظهر الفريق في أفضل حالاته عندما فاز على الجامعة الألمانية 3-1.

ورغم الفارق النوعي الذي قد يميل للعين مطرح، غير أنَّ البنك ظهر بشكل شرس في ختام الدور الأول بعد اكتمال صفوفه؛ مما يُعزز فرصه في مباراة اليوم.

 

المعارج VS العميد

ورُبما يكون اللقاء متكافِئا بين طرفيه عطفا على الأداء في دور المجموعات، وكان المعارج قد أنهى الدور الأول محتلا وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فاحتلَّ المركز الثالث من المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.

ويتميز المعارج بدفاع قوي، فلم يستقبل سوى 3 أهداف في دور المجموعات مقابل تسجيل 10 أهداف مما يعكس مستوى توازن الفريق. أما العميد، فحقق فوز وحيد وخسار وتعادلين، غير أن الفريق بحاجة لتفعيل خط هجومه في الأدوار الإقصائية.

 

الرؤية VS وشيبكو

يعد لقاء اليوم هو الأقوى؛ فالإثارة ستكون العنوان الأبرز للمواجهة؛ فالرؤية الذي يقوده المدرب عبدالله الحسيني أكد جاهزية رجاله للمباراة، مشيرا إلى أنَّ اللقب مقصده، وأن الاستعدادات للبطولة أُجريت قبل وقت كافٍ؛ الأمر الذي منح الفريق حالة تدريبية جيدة. وفي المقابل، شيبكو وصيف النسخة الماضية أحد أبرز فرق البطولة، وبوسع الفريق الظهور بشكل رائع حال اكتمال صفوفه.

ونال "الرؤية" وصافة المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين. أما شيبكو فنال البطاقة الثالثة المؤهلة للدور الثاني عن المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وتبدو علامات الاستفهام كبيرة حيال خسارته الكبيرة في اللقاء الأخير أمام المعارج.

 

مجلة الواحة VS مطبعة العنان

 ترجِّح الحسابات الورقية كِفة العنان متصدر المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط على حساب منافسه مجلة الواحة، الذي أنهى الدور الأول في المركز الرابع للمجموعة الرابعة، غير أن للأدوار الإقصائية حسابات أخرى.

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