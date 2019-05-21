منافسة على كسب ود بوجبا

لندن - الوكالات

يُخطِّط نادي باريس سان جيرمان، لتوجيه ضربة قوية لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ إذ ذكرتْ تقارير صحفية فرنسية أنَّ الباريسي سيُحاول التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويُعدُّ بول بوجبا من الأهداف الرئيسية لزيدان؛ إذ يريد المدرب الفرنسي الحصول على خدمات مواطنه، لإضفاء قوة أكبر إلى خط وسط الملكي.

وكشفتْ التقارير أنَّ صفقة انتقال بوجبا إلى ريال مدريد لم تُحسم بعد، وأن هذا الوضع يُعطي الأمل لباريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي.

من جهة أخرى، أشارت تقارير إعلامية إنجليزية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد لا تعتزم التخلي عن خدمات بول بوجبا؛ حيث يريد المدرب أولي جونار سولسكاير الاعتماد بشكل كبير على اللاعب، في مرحلة إعادة بناء الفريق، والعودة به من جديد لمساره الصحيح.