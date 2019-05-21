الثلاثاء, 21 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

منافسة على كسب ود بوجبا

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:36 م بتوقيت مسقط

منافسة على كسب ود بوجبا

لندن - الوكالات

يُخطِّط نادي باريس سان جيرمان، لتوجيه ضربة قوية لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ إذ ذكرتْ تقارير صحفية فرنسية أنَّ الباريسي سيُحاول التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويُعدُّ بول بوجبا من الأهداف الرئيسية لزيدان؛ إذ يريد المدرب الفرنسي الحصول على خدمات مواطنه، لإضفاء قوة أكبر إلى خط وسط الملكي.

وكشفتْ التقارير أنَّ صفقة انتقال بوجبا إلى ريال مدريد لم تُحسم بعد، وأن هذا الوضع يُعطي الأمل لباريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي.

من جهة أخرى، أشارت تقارير إعلامية إنجليزية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد لا تعتزم التخلي عن خدمات بول بوجبا؛ حيث يريد المدرب أولي جونار سولسكاير الاعتماد بشكل كبير على اللاعب، في مرحلة إعادة بناء الفريق، والعودة به من جديد لمساره الصحيح.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 أغسطس 2016

بوجبا .. صفقة هزت عرش كرة القدم

المزيد

12 أغسطس 2018

بوجبا يزيد الجدل حول علاقته بمورينيو

المزيد

11 أكتوبر 2016

"صاروخية بوجبا" تضمن لـ"الديوك" خطوة للإمام بمشوار المونديال

المزيد

25 يوليو 2016

"فوبيا" التمرد على "دكة البدلاء" تشعل موسم انتقالات 2016.. وبول بوجبا يثير أزمة بين "اليوفي" ومانشيستر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

خبراء الاقتصاد الأزرق يؤكدون دور الابتكارات والفرص الاستثمارية في النهوض بالصناعات البحرية

الاقتصاد - محلي

"تنمية نفط عُمان" توقع اتفاقيات تدريب مقرون بالتشغيل مع "الطيران العماني" و"دليل للنفط"

الاقتصاد - محلي

تواصل هطول الأمطار والسدود تحتجز أكثر من 23 مليون متر مكعب مياه

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 2 حول غزارة الأمطار

المحليات - أخبار

اهتمام دولي بزيارة بن علوي إلي إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور .. 8 إصابات بليغة في حادث تدهور حافلة على طريق عقبة بوشر

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة