بلدية مسقط تحيي ليلة القرنقشوه في مسقط جراند مول وقريات

مسقط - الرؤية

أقامت بلدية مسقط -مُمثلة بإدارة الإعلام والتوعية- احتفالية بمناسبة القرنقشوه، التي تُصادف الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك في مسقط جراند مول وجمعية المرأة العمانية بقريات، وتخلل الاحتفالية عدد من الفقرات المنوعة والمسابقات وتوزيع هدايا للأطفال وعائلاتهم.

امتدتْ فقرات الاحتفالية من الساعة الثامنة والنصف وحتى الثانية عشرة، متضمنة باقة متنوعة من الفقرات المسرحية التي قدَّمتها عدد من الجهات المشاركة والمؤسسات الراعية؛ ففي مسقط جراند مول تم تقديم عدد من الفقرات التي شهدت تفاعلا جماهيريا وسط أجواء من المرح وأهازيج الأطفال، وقد أظهرت الاحتفالية ارتباط هذه المناسبة بالأزياء العمانية التي تزَّين بها الأطفال بمختلف تصاميمها، كما عَلت أهازيجهم بالأغنية الشعبية "قرنقشوه يو ناس..عطونا شوية حلوى.. دوس دوس في المندوس.. حاره حاره في السحاره".

وفي هذا الصدد، قالت خديجة بنت عبدالكريم الزدجالية تخصُّصية أولى شراكة مجتمعية ببلدية مسقط: إنَّ الاحتفالية لها طابع خاص بالبيئة المحلية العمانية، وهي برغم اختلاف تناولها والاحتفال بها، إلا أنها تقليد سنوي ومناسبة دينية يُحتفل بها في معظم بلدان الخليج العربي... وغيرها من الدول الإسلامية، وتختلف الأهازيج بحسب المناطق اختلافاً بسيطاً، لكنها تبقى متشابهة في مضمونها؛ ولشعبيتها وكونها محببة لدى الأطفال فقد حرصت بلدية مسقط على مشاركتهم الاحتفال لإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال بشكل خاص، كما تعد هذه المناسبة من ضمن العديد من المناسبات الأخرى التي تحرص البلدية على استثمارها من خلال وجودها مع المجتمع، وإشراك المؤسسات معها اعتزازًا بما لهذا النوع من الشراكة المجتمعية من تعزيز مجتمعي ومسؤولية تجاهه.

وتنوَّعت الفقرات التي قُدمت من مسرح مسقط جراند بين الترفيه والمسابقات التنافسية والمعلوماتية الهادفة؛ إذ اشتمل الحفل الذي قدمه حسين بن علي الكندي وإثار بنت خميس الحسنية على فقرة شعرية ألقتها الطفلة زوان سلام الله الملاهي للشاعر يزيد البلوشي بعنوان "عمان المجد" وتضمنت فقرة المسابقات طرح أسئلة متنوعة موجهة للحضور، كما تم تقديم فقرة لمسرح الغموض الذي استعرض فيه من خلال المسرح خدعاً ترفيهية وتعليمية متنوعة توضح كل منها مفاهيم الرؤية والإدراك والعقل البشري والعلم، وتوحي للأطفال فرصة لفهم كيف تخدع أعينهم بطريقة لا تدركها عقولهم.

وفي جانب آخر، أقيمت مسابقات للعائلات، وفتح المجال لمشاركات مواهب الأطفال من إنشاد، وإلقاء، وتمثيل وهوايات متنوعة. كما قدم بنك مسقط باعتباره أحد الرعاة لهذه الفعالية فقرة خاصة تضمنت السحب على 50 فائزا من الأطفال ممن لديهم حسابات بنكية في برنامج "التوفير للاطفال"، كما وزعت الهدايا على أطفال القرنقشوه بمسقط جراند مول.

وشارك فريق "بشرى الخير" ببوشر بأعمال تطوعية ضمن حفل بلدية مسقط بالقرنقشوه؛ وذلك من خلال الإسهام في تنظيم موقع الفعالية وتقديم فقرات مميزة للأطفال؛ إذ قدم الفريق فكرة تتلخص في مرور الأطفال بممرات مسقط جراند مول وهم يغنون شيلة "قرنقشوه يوناس"، ومن ثم صعود المسرح لاستلام الحلويات من أحد النسوه من كبار السن، إضافة لفقرة استعراضية تؤديها بعض الفتيات.

تضمن حفل القرنقشوه إقامة عدة أركان بجانب مسرح الفعالية، حيث خصصت إدارة الإعلام والتوعية ركنا توعويا تضمن مجموعة من الإصدارات التوعوية للبلدية، وعرضا مرئيا للأفلام، وعددا من المقاطع التوعوية التي أنتجتها الإدارة وتم عرضها بواسطة شاشة مرئية، بجانب قيام المتخصصين في الركن بشرح الجهود التي تبذلها بلدية مسقط في مجال توعية الجمهور والمستفيدين، وعمليات رصد الظواهر والسلوكيات التي تعاني منها البلدية، وكيفية التعامل معها بمشاركة المجتمع للحد منها، وفتح المجال للاستفسارات والأفكار المتعلقة بالمجال التوعوي البلدي. كما تم عمل قسم مخصص للتلوين على الوجوه، وقسم للنقش بالحناء.

كما تم تنظيم حفل آخر في جمعية المرأة العمانية بقريات، وقد اشتمل البرنامج الذي قدمه محمد بن خلفان السيابي وأشواق بنت محمد الوهيبية على إقامة فقرة القرنقشوه التي تمت باصطفاف مجموعة من الأطفال ليرتدوا ترنيمة المناسبة، ويتجولون بملابسهم العمانية التقليدية بين خشبة المسرح وممرات المتنزه. واحتوت الأمسية على فقرة الأطفال التي شاركوا فيها بإبداعاتهم المتنوعة، مع فواصل لطرح الأسئلة على الجمهور ،كما فرح الأطفال بمشاركة مجموعة من الشخصيات الكرتونية المحببة لديهم. وتضمن الحفل كذلك على تقديم عروض ترفيهية، ومسرحية قدمها مجموعة من الأطفال وعائلاتهم وتخللتها فواصل ومقطوعات إنشادية تراثية.

وأقامت بلدية مسقط هذه الاحتفال بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص: كشركة أسياد التي تعتبر المجموعة اللوجيستة الأكثر تكاملاً في الشرق الأوسط وتشمل الموانئ والمناطق الحرة والنقل المتعدد الوسائط. وتأسست في 2016م بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية والمالية لاستثمارات الحكومة في الموانئ والمناطق الحرة وشركات النقل البحري والبري والخدمات، وتولي أسياد مسؤوليتها نحو تنفيذ طموحات الإستراتيجية الوطنية اللوجيستية للسلطنة.