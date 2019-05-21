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نصائح صحية للصائمين في رمضان

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:33 م بتوقيت مسقط

نصائح صحية للصائمين في رمضان

الرؤية - ناصر العبري

قالتْ الدكتورة ليلى بنت علي بن صالح الكلبانية رئيسة قسم التثقيف الصحي والمبادرات المجتمعية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة، إنَّ فوائد الصيام لا تقتصر على تهذيب النفس وترويض الرغبات وزيادة الصبر، لكنه أيضاً فرصة ثمينة لاتباع نمط حياة صحي، وترك بعض العادات غير الصحية التي تضرُّ بالصائم وتزيد من نسبة إصابته بالأمراض المزمنة.

وهناك عِدَّة جوانب يجب على الصائمين مراعاتها؛ أهمها: أن تكون اختياراتنا الغذائية صحية ومتوازنة، وتجنّب الإفراط في تناول الطعام على وجبتيْ الإفطار والسحور؛ لأنَّ الجسم لن يكون بمقدوره هضم كميات كبيرة؛ وبالتالي ستزيد مشاكل الجهاز الهضمي.

وأضافت: في وجبة الإفطار، خير بداية التمر والماء أو اللبن، ثم إكمال الوجبة بعد الصلاة، والأكثار من تناول الخضراوات والفواكه لاحتوائها على الفيتامينات والأملاح المعدنية، إضافة للألياف التي تساعد على الوقاية من الإمساك، كما يجب الابتعاد عن الأغذية الغنية بالملح والبهارات والتوابل لتجنب عسر الهضم، وتجنب تناول الأطعمة المقلية والحلويات لاحتوائها على كمية دهون عالية.

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