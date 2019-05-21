"الأوقاف" تنظم محاضرة لمفتي زيمبابوي

مسقط - الرؤية

تُنظِّم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية محاضرة دينية للداعية الإسلامي الشيخ إسماعيل موسى منك مفتي المسلمين بزيمبابوي، بعنوان "رؤى في القرآن الكريم"، وسوف تُقام المحاضرة غدًا الخميس بعد صلاة العصر مباشرة بجامع السيدة فاطمة بنت علي بالحيل الشمالية.

يُذكر أنَّ الشيخ إسماعيل منك يعد أحد أبرز العلماء في زيمبابوي وله دور كبير في التعريف بالإسلام في زيمبابوي، وكذلك على المستوى الدولي، وقد درس في عدد من الجامعات خارج زيمبابوي، وعرف عنه الوسطية والاعتدال.

وتأتِي المحاضرة ضِمن عددٍ من البرامج والأنشطة التي تنظمها دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بمكتب الإفتاء خلال الشهر الفضيل، كما سيُشارك الشيخ إسماعيل منك في فعالية "تعارف" الرابعة التي تقيمها دائرة التعريف بالإسلام سنويا لغير المسلمين في شهر رمضان المبارك.

علمًا بأنَّ الفعالية ستقام هذا العام عصر يوم الجمعة الثامن عشر من شهر رمضان المبارك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.