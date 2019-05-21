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هدايا نقدية مع "ميتسوبيشي باجيرو" تصل إلى 3400 ريال

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:31 م بتوقيت مسقط

هدايا نقدية مع "ميتسوبيشي باجيرو" تصل إلى 3400 ريال

مسقط – الرؤية

 

حظيت حملة ميتسوبيشي باجيرو "خليها علينا" الرمضانية باهتمام السوق المحلي باعتبارها الاختيار المثالي للسائقين المهتمين باقتناء مركبات تستطيع تحمل الطرق الوعرة وشوارع المدن بنفس السهولة. ويقدِّم العرض هدايا نقدية تتراوح بين ٢٢٠٠ ريال إلى ٣٤٠٠ ريال وقسائم شراء مجانية إضافة لمجموعة أخرى من العروض المجانية.

وقال المدير العام للشركة العامة للسيارات، مانوج راندي: سجَّلنا رقمًا قياسيًا جديدًا مع عروضنا المغرية، مشيرًا إلى عروض الحملة المشوقة لنجعل من رمضان الوقت الأمثل لاقتناء ميتسوبيشي باجيرو. يتضمن العرض ميزات: الإعفاء من الفوائد وتأمينا مجانيا ومزايا استبدال مركبة بأخرى وضمان غير محدود المسافة ومساعدة على الطريق لمدة ست سنوات وباقة صيانة مجانية من سنتين/٣٠,٠٠٠ كم إلى ٤ سنوات/٥٠,٠٠٠ كم.

وحظيت ميتسوبيشي باجيرو على مر السنوات بالاعتراف والتقدير باعتبارها أكثر سيارة دفع رباعي موثوقة في السلطنة إذ يُعتمَد عليها في جميع المغامرات الرياضية بما في ذلك عبور الصحاري فقد باتت رمزًا للقوة والطاقة ليتسع نطاق مستخدميها إلى جميع الجنسيات والفئات العمرية حتى غدت باجيرو بحد ذاتها رمز المغامرات والنزهات الخارجية.

وتسري الحملة لغاية ١٣ يونيو مما يمنح المشترين المحتملين الراغبين في اقتناء باجيرو بسبب أناقتها وقوتها كل الأسباب التي يحتاجونها للإقدام على اقتناء سيارة أحلامهم. وتُثبت هذه العروض أنها التوليفة الرائعة لكل من ينجذب لمظهر باجيرو الخارجي القوي وتصميمها الداخلي الفاخر، فإن كل تفصيلة من تفاصيلها تجسيدًا للجودة مع مقاعد جلدية فاخرة وقوة نظام روكفورد الصوتي، وتنوع المقاعد، وتخزين متعدد الاستخدامات لتلائم بذلك كل الاستخدامات سواء كان لغرض العمل أو التسلية أو الحياة اليومية لتكفل لك باجيرو بأن الرحلات الطويلة مريحة لكل من السائق والراكب.

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