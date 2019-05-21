"النقل والاتصالات" تزيل آثار المنخفض الجوي عن الطرق

مسقط - الرؤية

تُوَاصِل وزارة النقل والاتصالات -مُمثلة بدوائر الطرق بالمحافظات- جهودها لفتح الطرق الأسفلتية وتنظيفها، وإزالة التأثيرات الناتجة عن الأمطار والمخلفات بمعابر الأودية جراء الحالة الجوية التي مرت بها البلاد، وأصبحت معظم الطرق سالكة أمام الحركة المرورية.

وكثَّفت دائرة الطرق بمحافظة جنوب الشرقية جهودها لإزالة مخلفات الأمطار جراء المنخفض الجوي الذي تعرضت له أجواء السلطنة؛ حيث نفَّذت أعمالَ الصيانة اللازمة لتحويلة سد الفليج في ولاية صور، وإنشاء تحويلة مُؤقتة نظرا للأضرار التي لحقت بالطريق المؤدي لقرية سيق بولاية الكامل والوافي جرَّاء الأنواء المناخية الحالية؛ وذلك بجهود حثيثة قام بها المختصون خلال المنخفض الجوي.

وتواصِل دائرة الطرق بمحافظة شمال الشرقية بذل جهودها لإعادة الطرق إلى طبيعتها؛ بعد الحالة المدارية التي تعرضت لها المحافظة؛ حيث أزالت الأتربة ونظفت الطرق بولايات المضيبي ودماء والطائيين ووادي بني خالد.

وبوتيرة متسارعة، باشرتْ دائرة الطرق بمحافظة الداخلية إزالة ما خلفته الأنواء المناخية على طريق وادي العق، مع استمرار الجهود لفتح المسارات وتنظيف الطرق في الجبل الأخضر وبركة الموز. كما قامت دائرة الطرق بمحافظة الظاهرة بفتح المسارات وإزالة الأتربة على طريق ينقل فدى ضنك.