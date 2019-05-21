"مسقط لتوزيع الكهرباء" تستثمر 7 ملايين ريال في محطات جديدة

مسقط - الرؤية

استثمرتْ شركة مسقط لتوزيع الكهرباء -إحدى شركات مجموعة نماء- أكثر من 7 ملايين ريال عماني لإنشاء محطات كهربائية جديدة بسعة إجمالية بلغت 176 ميجا فولت أمبير، وصاحب ذلك الاستثمار مد خطوط كهربائية جديدة ضمن خطة الشركة استعدادا لصيف 2019 في محافظة مسقط.

وشملتْ الخطة 5 محطات رئيسية: محطتان رئيسيتان بسعة 3X20 ميجافولت أمبير، ومحطة بوشر 2، ومحطة الرسيل 8 (واحة المعرفة)، إلى جانب تكبير محطتي المعبيلة الشعبية والخوير الجنوبية من 2X20 ميجافولت أمبير إلى 3X20 ميجافولت أمبير، كما غيرت الشركة محولات محطة القرم 2 من سعة 2X16 ميجافولت أمبير إلى 2X20 ميجافولت أمبير.

وجاءتْ هذه الاستثمارات لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في محافظة مسقط، لا سيما في فصل الصيف؛ حيث ترتفع الأحمال على الشبكة الكهربائية نظرا للاستهلاك العالي، وخضعت هذه المحطات لفحص واختبار أجهزة الحماية والتحكم من قبل مهندسي الشركة، للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها للتشغيل. وتتوزع هذه المحطات على مختلف ولايات محافظة مسقط ومركزة على المناطق التي تشهد نموًّا كبيراً من حيث التوسع العمراني في منطقتي المعبيلة والعامرات؛ حيث الطلب الزائد على الطاقة الكهربائية.

وبفضل توسيع الشركة لشبكتها الكهربائية في محافظة مسقط حسب برنامج إستراتيجي واضح، تمكنت من توصيل خدمة الكهرباء لـ95% من المشتركين الجدد دون فترة انتظار بالاستفادة من المشاريع التي تم تنفيذها؛ حيث وصل عدد المشتركين إلى 393,166 مشتركا بنهاية مارس 2019.