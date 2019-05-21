معاينة موقع مشروع سوق الأسماك بالعوابي

العوابي - حارث البحري

زَارَ فريقٌ من وزارة الزراعة والثروة السمكية ولاية العوابي في محافظة جنوب الباطنة؛ للوقوف على موقع سوق الأسماك الذي تمَّ تحديده من قبل وزارة الإسكان على مساحة تصل إلى ثلاثة آلاف متر مربع، قرب محل سعيد بن حمد الخروصي لبيع مواد البناء من جهة اليسار، قبل مدخل صناعية العوابي.

حضر اللقاء سعادة الشيخ حمد بن سيف الجساسي والي العوابي، وسعادة الشيخ هلال بن عبدالرحمن الخروصي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية العوابي، والشيخ شهاب بن حمد البلوشي نائب الولاية، وحسن بن علي البرماني مدير بلدية العوابي وأعضاء المجلس البلدي بالولاية. وهدف اللقاء إلى إيجاد حل سريع لتطوير أوضاع بيع الأسماك بالولاية بإقامة مظلات للباعة في موقع سوق البلدية بعد التنسيق مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.