استعراض فرص استثمارية لـ"الصغيرة والمتوسطة" في "مزون للألبان"

البريمي - سيف المعمري

تُوَاصِل غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي تنظيم الأمسيات الرمضانية، تحت عنوان "رمضانيات اقتصادية"، ورعى سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الفارسي والي محضة، لقاء "فرص" مع شركة مزون للألبان، بحضور سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي، وزاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة الفرع، وأعضاء مجلس إدارة الفرع، وأصحاب وصاحبات الأعمال، وعدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية.

وقال أحمد بن محمد الغافري الرئيس التنفيذي للدعم بشركة مزون للألبان: إنَّ الشركة هي مشروع متكامل لإنتاج الألبان ومشتقاتها، وتعد من المشاريع الحيوية التي تهدف لتعزيز موقع السلطنة في خارطة التصنيع الغذائي على المستوى المحلي والإقليمي؛ حيث تمَّ وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية للوصول بمنتجات الشركة إلى كافة ولايات السلطنة، ومن ثم الوصول تدريجيًّا إلى بعض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا في مراحل متقدمة من المشروع، مضيفا أنَّ المزرعة الخاصة بالشركة ستضم 16 حظيرة تستوعب كل حظيرة ما يقارب 900 بقرة حلوب، وستصل الطاقة الاستيعابية للمزرعة إلى 25 ألف بقرة بحلول العام 2028، وتمَّ تجهيز الحظائر بأنظمة تبريد وستائر لتقليل درجة الحرارة ومكان مخصص للحلب الآلي؛ بحيث يُمكن حلب نحو 1000 بقرة في الساعة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 360 ألف لتر يوميا، ومن المتوقع أن يصل إنتاج المصنع بحلول العام 2028 إلى نحو مليون لتر يوميًّا.

وتضمَّن اللقاء عرضا مرئيا قدمه يوسف بن خميس الفزاري مدير شؤون الشركة حول طبيعة عمل الشركة وإستراتيجيتها؛ المتمثلة في السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان في السوق المحلي، وتعزيز موقع السلطنة كمركز لتصنيع الغذائي وتنمية المهارات في صنع الأغذية ونظم الجودة، إلى جانب حرص الشركة على توليد فرص العمل المجزية للكوادر الوطنية وتوفير الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتمَّ استعراض جملة من الفرص المتاحة في مجالات؛ مثل: توفير المواد الكيميائية للتنظيف، وقطع غيار الآلات، والقرطاسيات، والصيانة، ومكافحة الحشرات، وإدارة المخلفات، والتعبئة والتغليف، وتسويق السماد العضوي... وغيرها من المشاريع ذات العلاقة بالخدمات المساندة والمكملة لأعمال الشركة.